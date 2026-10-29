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ایس ایس پی اونتی پورہ نے کی کھریو میں عوامی دربار کی صدارت، لوگوں کے مسائل اور مطالبات سنے
ایس ایس پی اونتی پورہ کی کھریو میں عوامی دربار کی صدارت، لوگوں کے مسائل اور مطالبات سنے
Published : October 29, 2026 at 3:37 PM IST
پلوامہ، جموں و کشمیر (سید عادل مشتاق شاہ): جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے صنعتی و تاریخی علاقے کھریو میں آج (جمعرات کو) پولیس اور عوام کے درمیان باہمی تال میل کو مضبوط بنانے کے لیے ایک وسیع عوامی دربار (پبلک آؤٹ ریچ پروگرام) کا انعقاد کیا گیا۔ اس اعلیٰ سطحی عوامی دربار کی صدارت سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) اونتی پورہ، ارشاد حسین ریدر نے کی، جس میں کھریو اور اس کے مضافاتی علاقوں سے تعلق رکھنے والے مقامی شہریوں، معززین اور تجارتی انجمنوں کے نمائندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کر کے اپنے دیرینہ مسائل، شکایات اور مختلف مطالبات پولیس انتظامیہ کے سامنے رکھے۔
اس موقع پر ایس ڈی پی او پامپور آر پی سنگھ، ایس ایچ او کھریو نعیم رشید سمیت محکمہ پولیس کے دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ عوامی دربار کے دوران کھریو اور اس کے ملحقہ دیہات سے آئے ہوئے وفود نے پینے کے صاف پانی، سڑکوں کی مرمت، بجلی کی سپلائی اور خاص طور پر نوجوانوں میں بڑھتے ہوئے منشیات کے رجحان کو روکنے کے لیے پولیس گشت بڑھانے جیسے مختلف سماجی و انتظامی مسائل کی نشاندہی کی۔
پائیدار حل کے لیے پولیس انتظامیہ سے مداخلت کی اپیل
مقامی لوگوں نے ان درپیش چیلنجوں کے فوری اور پائیدار حل کے لیے پولیس انتظامیہ سے مداخلت کی اپیل کی۔ ایس ایس پی اونتی پورہ ارشاد حسین ریدر نے عوام کی تمام شکایات اور مقامی مسائل کو انتہائی بغور سنا اور موقع پر موجود افسران کو بعض مسائل کے فوری حل کے لیے ضروری ہدایات جاری کیں۔
مسائل متعلقہ محکموں کے حکام تک پہنچا کر حل کریں
اپنے خطاب کے دوران ایس ایس پی اونتی پورہ نے سماج سے جرائم کے خاتمے کے لیے عوام اور پولیس کے درمیان بہتر تال میل اور قریبی روابط برقرار رکھنے کی کلیدی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس عوامی دربار کے انعقاد کا بنیادی مقصد پولیس اور عوام کے درمیان براہِ راست رابطے کو فروغ دینا، عام لوگوں کو بلا جھجھک اپنے مسائل پیش کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے اور ان کے ازالے کے لیے سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر مناسب اقدامات کی راہ ہموار کرنا ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ جو مسائل سول انتظامیہ سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں متعلقہ محکموں کے حکام تک پہنچا کر حل کرایا جائے گا۔
دوطرفہ تعاون کو فروغ دینے کی مسلسل کوشش
پولیس انتظامیہ کی جانب سے جموں و کشمیر کے مختلف اضلاع میں اس طرح کے عوامی درباروں کا باقاعدگی سے انعقاد دراصل عوامی رابطوں کو مضبوط بنانے، مقامی زمینی مسائل کو گہرائی سے سمجھنے اور پولیس و عوام کے درمیان باہمی اعتماد اور دوطرفہ تعاون کو فروغ دینے کی مسلسل کوششوں کا ایک اہم حصہ ہے۔ مقامی معززین نے پولیس کی اس عوامی رسائی کی مہم کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس طرح کے اقدامات سے نہ صرف پولیس کا عوامی چہرہ سامنے آتا ہے بلکہ علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے میں بھی بڑی حد تک مدد ملتی ہے۔