ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایس ایس پی اننت ناگ نے تحقیقاتی عمل میں کوتاہی پر تفتیشی افسر کو معطل کیا
حالیہ دنوں مبینہ طور پر کچھ افراد نےہسپتال کے اندر ہنگامہ آرائی کی،املاک کو نقصان پہنچایا اور ڈیوٹی پر موجود طبی عملے پر حملہ کیا۔
Published : April 27, 2026 at 10:24 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) اننت ناگ پولیس نے تحقیقاتی عمل میں ضابطہ کار کی خلاف ورزی پر پولیس اسٹیشن اننت ناگ کے ایک تفتیشی افسر کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کرتے ہوئے اسے معطل کر دیا ہے۔
پولیس کے مطابق جی ایم سی اننت ناگ میں توڑ پھوڑ اور طبی عملے پر حملے کے معاملے میں ایف آئی آر نمبر 118/2026 درج کی گئی تھی، جس کی تفتیش کے دوران چار افراد کو گرفتار کیا گیا۔ تاہم متعلقہ تفتیشی افسر نے گرفتاری کے دوران لازمی قانونی تقاضے پورے نہیں کیے۔
اس سنگین کوتاہی کا سخت نوٹس لیتے ہوئے ایس ایس پی اننت ناگ امود اشوک ناگپورے نے فوری کارروائی کرتے ہوئے افسر کو معطل کر دیا۔ پولیس نے واضح کیا ہے کہ قانون کے تقاضوں کی پاسداری اور تحقیقات میں شفافیت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا، اور کسی بھی قسم کی لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔
واضح رہے کہ حالیہ دنوں مبینہ طور پر کچھ افراد نے ہسپتال کے اندر ہنگامہ آرائی کی، املاک کو نقصان پہنچایا اور ڈیوٹی پر موجود طبی عملے پر حملہ کیا۔ یہ احتجاج ایک خاتون کی موت پر مبینہ طبی غفلت کے الزامات کے بعد بھڑکا تھا۔جس کے بعد معاملہ کی نسبت چار افراد کو پولیس نے گرفتار کیا، تاہم عدالت نے توڑ پھوڑ کیس میں ملزمان کو عبوری ضمانت دے دی , اور عدالت نے پولیس ریمانڈ مسترد کر دی
عدالت نے اپنے فیصلے میں گرفتاری کے طریقہ کار میں سنگین خامیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ یہ عمل نئے فوجداری قانون بی این ایس ایس 2023 اور آئینی حقوق کے منافی ہے۔
یہ معاملہ ایف آئی آر نمبر 118/2026 کے تحت اننت ناگ تھانہ میں درج کیا گیا تھا، جس میں بھارتیہ نیایا سنہتا (بی این ایس ) اور پبلک پراپرٹی ڈیمیج ایکٹ کی متعلقہ دفعات شامل ہیں۔ تاہم سماعت کے دوران عدالت نے اصل واقعہ کے بجائے گرفتاری کے قانونی پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیا۔
دورانِ بحث صفائی کے وکیل ایڈوکیٹ سید سہیل حقانی نے مؤقف اختیار کیا کہ تفتیشی افسر نے ملزمان کو تحریری طور پر 'وجوہاتِ گرفتاری' فراہم نہیں کیں، جو کہ قانوناً لازمی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف اریسٹ میمو تیار کرنا آئین کے آرٹیکل 22(1) کی تکمیل نہیں کرتا، جس کے تحت ہر گرفتار شخص کو اس کی گرفتاری کی وجوہات سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ قانونی تقاضوں کی پابندی اختیاری نہیں بلکہ شخصی آزادی کا بنیادی جز ہے۔ انہی خامیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے عدالت نے پولیس کی ریمانڈ درخواست مسترد کرتے ہوئے ملزمان کو عبوری ضمانت فراہم کی اور واضح کیا کہ بی این ایس ایس 2023 کے تحت مقررہ طریقہ کار پر سختی سے عمل کرنا ناگزیر ہے۔