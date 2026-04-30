ایس ایس پی اننت ناگ نے امرناتھ یاترا 2026 کے سکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا
ایس ایس پی اننت ناگ نے مضبوط سیکورٹی نظام کو یقینی بنانے اور تمام متعلقہ اداروں کے درمیان مؤثر رابطہ برقرار رکھنے پر زور دیا۔
Published : April 30, 2026 at 4:31 PM IST
اننت ناگ: (میراشفاق) ایس ایس پی اننت ناگ امود اشوک ناگپورے نے ضلع پولیس دفتر اننت ناگ کے کانفرنس ہال میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی، جس میں امرناتھ یاترا 2026 کے پیش نظر سیکورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ایس پی ہیڈکوارٹرز اننت ناگ، اے ایس پی نارتھ کیمپ عیشمقام سمیت دیگر سینئر پولیس افسران اور متعلقہ محکموں کے عہدیداران نے شرکت کی۔
میٹنگ کے دوران سیکورٹی انتظامات، ٹریفک منیجمنٹ، ہجوم کو قابو میں رکھنے اور مختلف محکموں کے درمیان باہمی تال میل جیسے اہم امور پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا، تاکہ یاترا کو پرامن اور محفوظ طریقے سے انجام دیا جا سکے۔
ایس ایس پی اننت ناگ نے مضبوط سیکورٹی نظام کو یقینی بنانے اور تمام متعلقہ اداروں کے درمیان مؤثر رابطہ برقرار رکھنے پر زور دیا۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ چوکس رہیں، سکیورٹی فورسز کی مناسب تعیناتی کو یقینی بنائیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مواصلاتی نظام کو مزید مستحکم کریں۔
یاتریوں کی سہولت اور حفاظت کو اولین ترجیح دیتے ہوئے افسران کو ہدایت دی گئی کہ وہ باقاعدہ معائنہ کریں، حساس مقامات کی نشاندہی کریں اور ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات کریں۔
اجلاس کے اختتام پر تیاریوں کا جامع جائزہ لیا گیا اور تمام افسران نے امرناتھ یاترا 2026 کے پرامن اور کامیاب انعقاد کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔