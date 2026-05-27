ایس ایس پی اننت ناگ نے پہلگام میں امرناتھ یاترا روٹ کا جائزہ لیا، سول سوسائٹی اراکین سے کی ملاقات
ایس ایس پی نے سکیورٹی انتظامات، ٹریفک نظام، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے اقدامات اور یاتریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا معائنہ کیا۔
Published : May 27, 2026 at 2:47 PM IST
اننت ناگ: (اشفاق احمد میر) امرناتھ یاترا 2026 کی تیاریوں کے سلسلے میں ایس ایس پی اننت ناگ، امود اشوک ناگپورے نے پہلگام میں یاترا روٹ کے مختلف اہم مقامات کا دورہ کرکے زمینی سطح پر انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔
دورے کے دوران انہوں نے سکیورٹی انتظامات، ٹریفک نظام، ہنگامی صورت حال سے نمٹنے کے اقدامات اور یاتریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا معائنہ کیا۔ ایس ایس پی نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ یاترا کے پرامن اور منظم انعقاد کے لیے تمام محکموں کے درمیان مؤثر رابطہ اور مکمل ہم آہنگی کو یقینی بنایا جائے۔
اس موقعے پر ایس ایس پی نے یاترا روٹ کے مختلف مقامات پر سول سوسائٹی اراکین اور مقامی نمائندوں سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران آئندہ یاترا، مقامی مسائل اور زائرین کے لئے سازگار ماحول کی فراہمی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سول سوسائٹی نمائندوں نے یاترا کے کامیاب انعقاد کے لئے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔
ایس ایس پی نے کہا کہ امرناتھ جی یاترا کے کامیاب انعقاد کے لیے پولیس، سول انتظامیہ اور مقامی آبادی کے درمیان قریبی تعاون ناگزیر ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ اننت ناگ پولیس تمام یاتریوں کے لئے محفوظ، پُرامن اور آسان یاترا کو یقینی بنانے کے لئے ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دورہ ضلع پولیس کی جانب سے امرناتھ یاترا 2026 سے قبل تیاریوں کا جائزہ لینے اور مختلف اداروں کے درمیان رابطہ مضبوط بنانے کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہے۔
