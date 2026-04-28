ایس ایس پی اننت ناگ کی جانب سے 16 بیٹ افسران کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی
Published : April 28, 2026 at 7:14 AM IST
اننت ناگ (اشفاق احمد میر): منشیات کے خلاف جاری مہم میں کوتاہی برتنے پر ایس ایس پی اننت ناگ نے 16 بیٹ افسران کے خلاف محکمہ جاتی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ یہ کارروائی ان افسران کی جانب سے اپنے اپنے علاقوں میں غیر قانونی نشہ آور فصلوں کی کاشت کی بروقت اطلاع نہ دینے پر عمل میں لائی گئی ہے۔
پولیس کے مطابق حالیہ جائزہ اور زمینی تصدیق کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ بعض بیٹ افسران نے اپنی ذمہ داریوں میں غفلت برتتے ہوئے ممنوعہ فصلوں کی کاشت کی اطلاع بروقت نہیں دی، جسے ایک سنگین کوتاہی قرار دیا گیا۔ اس پر سخت نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ افسران کے خلاف فوری کارروائی شروع کی گئی۔
پولیس کا کہنا ہے کہ یہ اقدام اننت ناگ پولیس کی زیرو ٹالرنس پالیسی کی عکاسی کرتا ہے، خصوصاً منشیات کے خلاف جاری مہم میں کسی بھی قسم کی لاپرواہی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تمام افسران کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنی نگرانی مزید سخت کریں، باقاعدہ فیلڈ معائنہ کریں اور کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کی بروقت اطلاع دیں۔
ایس ایس پی اننت ناگ نے واضح کیا کہ ہر سطح پر جوابدہی کو یقینی بنایا جائے گا اور فرائض میں کسی بھی غفلت پر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ عوام سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ غیر قانونی کاشت یا منشیات سے متعلق سرگرمیوں کی اطلاع دے کر پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔
مزید پڑھیں: بڈگام میں منشیات مخالف مہم کے تحت پوست کی غیر قانونی کاشت تباہ