اننت ناگ میں این ڈی پی ایس کیس میں ملوث ایس پی او برطرف
Published : April 18, 2026 at 3:52 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) سماج کو منشیات سے پاک کرنے کی مہم میں کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کو ہرگز برداشت نہ کرنے کی پالیسی ( زیرو ٹالیرنس ) کو اپناتے ہوئے اور محکمہ میں نظم و ضبط اور دیانتداری کو برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے، ایس ایس پی اننت ناگ نے ایک اسپیشل پولیس افسر (ایس پی او) محمد اشرف ملک ولد محمد رمضان ملک، ساکن کوچل کشتواڑ کو ملازمت سے برطرف کر دیا ہے۔
پولیس کے مطابق مذکورہ ایس پی او کیس ایف آئی آر نمبر 57/2023 میں ملوث پایا گیا، جو پولیس اسٹیشن دیوسر میں این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعات 8/20 کے تحت درج ہے۔ اس معاملے میں اس کی شمولیت کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے، محکمہ نے مناسب کارروائی شروع کی، جس کے نتیجے میں اسے ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔
ایک پولیس افسر نے کہا کہ اننت ناگ پولیس اپنے اہلکاروں کی جانب سے کسی بھی قسم کی بدعنوانی یا غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر کاربند ہے۔ محکمہ قانون کی بالادستی کو برقرار رکھنے اور ہر سطح پر جوابدہی کو یقینی بنانے کے لیے پُرعزم ہے۔
وہیں اننت ناگ پولیس کی جانب سے منشیات فروشوں کے خلاف مسلسل کاروائیاں جاری ہیں۔ پولیس کے مطابق یکم اپریل 2026 سے 17 اپریل تک 37 افراد کو این ڈی پی ایس کے تحت گرفتار کر لیا گیا جبکہ متعلقہ دفعات کے تحت 32 ایف آئی آر درج کئے ہیں۔