ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر ایس آر ٹی سی ملازمین کو سرکاری فوائد نہیں مل سکتے: ہائی کورٹ
کورٹ نے ڈویژن بینچ کے پہلے سے موجود فیصلے پر انحصار کرتے ہوئے ایس آر ٹی سی ملازمین کی پٹیشن مسترد کر دی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 25, 2026 at 7:52 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے ٹرانسپورٹ کارپوریشن (SRTC)کے ملازمین کی ایک طویل عرصے سے زیر التوا سروس پٹیشن مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مخصوص سرکاری قواعد کے تحت دیے جانے والے فوائد کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔
11 صفحات پر مشتمل فیصلے میں جسٹس سنجے دھر نے قرار دیا کہ جموں و کشمیر اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن (SRTC) کے ملازمین کو SRO 14 آف 1996 اور SRO 225 آف 1997 کے تحت فوائد حاصل نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ قواعد کبھی کارپوریشن پر لاگو نہیں کیے گئے۔
یہ پٹیشن، ایس ڈبلیو پی نمبر 1088 آف 2017، امرجیت سنگھ اور دیگر ملازمین نے دائر کی تھی، جو پہلے گورنمنٹ ٹرانسپورٹ انڈرٹیکنگ سے وابستہ تھے اور بعد میں کارپوریشن میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے 2012 کے اس حکم کو چیلنج کیا تھا جس میں کارپوریشن نے ان کے SRO فوائد کے دعوے کو مسترد کر دیا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے مارچ 2002 سے بقایا تنخواہ کی ادائیگی کا بھی مطالبہ کیا تھا۔
درخواست گزاروں کی طرف سے سینئر وکیل زیڈ اے قریشی اور وکیل ریحانہ فیاض پیش ہوئے، جبکہ فریق مخالف میں یونین ٹیریٹری جموں و کشمیر اور ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے افسران شامل تھے۔ حکومت کی نمائندگی وکیل فرقان یعقوب اور کارپوریشن کی نمائندگی وکیل شاکر حقانی نے کی۔
عدالت نے کہا کہ یہ معاملہ نیا نہیں ہے۔ درخواست گزار اس سے پہلے 2002 میں بھی اسی نوعیت کی راحت کے لیے عدالت سے رجوع کر چکے تھے۔ اس پٹیشن کو 2011 میں اس ہدایت کے ساتھ نمٹا دیا گیا تھا کہ متعلقہ حکام ان کے دعووں پر غور کریں۔ بعد ازاں کارپوریشن نے ان کے مطالبات مسترد کر دیے، جس کے بعد موجودہ مقدمہ دائر کیا گیا۔
تنازع کا بنیادی سوال یہ تھا کہ کیا سابقہ سرکاری ٹرانسپورٹ نظام سے کارپوریشن میں شامل کیے گئے ملازمین کو سرکاری ملازمین کے برابر سروس فوائد مل سکتے ہیں۔
جسٹس دھر نے اپنے فیصلے میں شاہ محمد کیس میں ڈویژن بینچ کے پہلے سے موجود فیصلے پر انحصار کیا، جس میں اس معاملے کی قانونی حیثیت واضح کی جا چکی ہے۔ عدالت نے کہا کہ جب ملازمین کارپوریشن کا حصہ بن گئے تو وہ کارپوریشن کے اپنے سروس نظام سے باہر کسی اضافی فائدے کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔
عدالت نے کہا: "سابق جی ٹی یو کے ملازمین کے حقوق کا معاملہ پہلے ہی طے ہو چکا ہے"، اور یہ کہ وہ "سرکاری ملازم کو دستیاب پنشن فوائد سے زیادہ کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتے"۔
فیصلے میں واضح کیا گیا کہ SRO 14 آف 1996 اور SRO 225 آف 1997 کبھی کارپوریشن کے ملازمین پر نافذ نہیں کیے گئے، اس لیے ان قواعد کی بنیاد پر کیا گیا کوئی بھی دعویٰ قانونی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔
عدالت نے یہ بھی کہا کہ پہلے کا مقدمہ (LPA نمبر 32 آف 2012) مہنگائی الاؤنس اور کاسٹ آف لیونگ (Cost of Living) الاؤنس سے متعلق تھا اور اس میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ کارپوریشن کے ملازمین پر سرکاری سروس قواعد لاگو ہوتے ہیں۔
جسٹس دھر نے کہا: "مجھے اس پٹیشن میں کوئی وزن نظر نہیں آتا، لہٰذا اسے مسترد کیا جاتا ہے۔"
