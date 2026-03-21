کشمیر بھر میں عید کا جشن، نماز عید کے لیے مقفل رہی جامع مسجد سرینگر
انتظامیہ نے سرینگر کی تاریخی جامع مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی۔
Published : March 21, 2026 at 12:49 PM IST
سرینگر: کشمیر بھر میں آج سنیچر کو عقیدت و احترام کے ساتھ عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ اس پُرمسرت موقعے پر جہاں وادی کی مختلف عید گاہوں، مساجد اور درگاہوں میں لاکھوں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی۔ وہیں سرینگر کی تاریخی جامع مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔
صبح سویرے، لوگ مساجد اور عیدگاہوں پر جمع ہوئے باجماعت نماز دوگانہ ادا کی۔ بعد ازاں لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارک باد دی۔ پورے خطے میں جشن کا ماحول ہے۔
واضح رہے کہ جموں و کشمیر سمیت دنیا بھر کے مسلمان، اسلامی کیلنڈر کے مطابق یکم شوال کو عید الفطر مناتے ہیں، جو رمضان کے مقدس مہینے کے اختتام پر منائی جاتی ہے۔
اس دوران وادی میں سب سے بڑا اجتماعی اجتماع سری نگر میں ڈل جھیل کے کنارے واقع درگاہ حضرت بل میں ہوا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اپنے والد نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ کے ساتھ سرینگر میں ڈل جھیل کے کنارے واقع حضرت بل کے مزار پر نماز ادا کی۔
تاہم سرینگر کی جامع مسجد میں عید کی نماز کی اجازت نہیں دی گئی، جہاں میر واعظ کشمیر مولوی عمر فاروق خطبہ دیتے ہیں۔ انجمن اوقاف جامع مسجد کی انتظامیہ نے صبح 10 بجے باجماعت نماز ادا کرنے کا اعلان کیا تھا جس میں عید کا خطبہ کشمیر کے مولوی عمر فاروق صبح 9 بجے دیں گے۔
بعد ازاں میرواعظ نے اعلان کیا کہ انہیں گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے جب کہ جامع مسجد کو نماز عید کے لیے مسلسل ساتویں برس بھی بند رکھا گیا۔
انہوں نے کہا کہ "مسلسل ساتویں سال، پابندیوں اور گھر میں نظربندی کے درمیان، جامع مسجد میں عید کی نماز پر پابندی ہے۔" "جشن کا دن مسلمانوں کے لیے غم اور انکار میں بدل گیا۔"
حکام پر طنز کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "یہ ہمارے دور کی ستم ظریفی ہے کہ ہماری مساجد اور عیدگاہوں کو تالے لگانے والے سب سے پہلے ہمیں عید کی مبارکباد دیتے ہیں!"
لوگوں کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے امن اور خوشحالی کی دعا کی۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ "عید مبارک! عید الفطر کے پرمسرت موقعے پر سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد اور نیک خواہشات۔ مقدس تہوار قربانی کے عظیم جذبے اور بانٹنے کی خوشی کو مجسم کرتا ہے۔ عید سب کے لیے امن، خوشی اور خوشحالی لے کر آئے۔"
اپنے تہنیتی پیغام میں سی ایم عبداللہ نے کہا کہ اس وقت عید منائی جا رہی ہے۔ انہوں نے مغربی ایشیا میں ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان تنازعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو 'مشکل' وقت کا سامنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ "ہر کسی کو عید مبارک، خاص طور پر ان لوگوں کو جو آج منا رہے ہیں۔ یہ عید امت کے لیے خاص طور پر مشکل وقت میں وارد ہوئی ہے اور اس موقعے پر زیادہ سوچنے اور یکجہتی کا وقت ہے۔ دعا ہے کہ یہ مقدس دن امن کا گہوارہ ہو اور اس غیر منصفانہ جنگ کے درد و مصائب کا خاتمہ ہو،" ۔ یہ تہوار اس سال مسلمانوں کے ساتھ تنازعات کے پس منظر میں آیا ہے جو مغربی ایشیا میں استحکام اور امن کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔
پورے مسلم اکثریتی خطے میں تہوار کا ماحول چھایا ہوا ہے، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ بچے اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایک دوسرے کے گھروں اور بازاروں کا رخ کر رہے ہیں۔
واضح رہے کہ عید نوروز تہوار کے ایک دن بعد واقع ہوئی ہے جو فارسی کے نئے سال، موسم بہار کے آغاز اور فطرت کی تجدید کی نشاندہی کرتا ہے۔
بڈگام کے ایک شیعہ مسلمان نے کہا کہ عید تو ہے ’’مگر ہمارے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ بڈگام میں کئی دوسرے اضلاع کے ساتھ ساتھ، ایک قابل ذکر شیعہ آبادی آباد ہے جو نوروز مناتے ہیں۔ لیکن اس سال یہ تہوار جنگ کے سائے میں پڑ گیا، جشن کی تقریبات ماند پڑ گئیں۔ ہمارے رہبر (خمینی کے قتل) کا صدمہ اور غم چھایا ہوا ہے۔"
