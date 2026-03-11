ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر کا پہلا اسمارٹ وینڈنگ زون استعمال سے پہلے ہی غائب، چھاپڑی فروش حیران
ہری سنگھ ہائی اسٹریٹ کے نزدیک سرینگر کے پہلے اسمارٹ وینڈنگ زون پر چار کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔
Published : March 11, 2026 at 6:58 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے تجارتی مرکز لال چوک کے قریب چھاپڑی (خوانچہ)فروشوں کو جگہ فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا "اسمارٹ وینڈر ہاکر زون" اچانک راتوں غائب ہو گیا ہے۔ ہاکر زون کو اچانک ہٹائے جانے سے وینڈر برہم ہیں جبکہ شہری حیران رہ گئے ہیں۔
کشمیر کا یہ پہلا اسمارٹ وینڈنگ زون 'سرینگر اسمارٹ سٹی پروجیکٹ' کے تحت تقریباً چار کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کی تعمیر 2021 میں مکمل ہوئی تھی حکام کے مطابق اس پروجیکٹ کے ذریعے 250 چھاپڑی فروشوں کو جگہ دینا مقصود تھا جو ہری سنگھ ہائی اسٹریٹ، ریزیڈنسی روڈ اور لال چوک کی سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر اپنا کاروبار کرتے ہیں۔
اس منصوبے کا سنگ بنیاد جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جہانگیر چوک میں رکھا تھا تاکہ ان 250خوانچہ فروشوں کو مستقل جگہ فراہم ہو اور وہ عزت کے ساتھ اپنا کاروبار انجام دے سکیں۔ اس زون میں ہر موسم میں کاروبار کے لیے 170 سے زیادہ خصوصی کیوسک بنائے گئے تھے۔ علاقے کو کنکریٹ سے تیار کیا گیا تھا حفاظت کے لیے لوہے کی گرلز سے گھیرا بندی بھی کی گئی تھی۔
سنگِ بنیاد کے وقت سرینگر میونسپل کارپوریشن (SMC) نے کہا تھا کہ "وینڈنگ زون میں شمسی توانائی سے چلنے والی لائٹس، مختلف اقسام کے کیوسک، ریستوران، وینڈنگ مشینیں، واٹر اے ٹی ایم اور مناسب پارکنگ کی سہولت بھی ہوگی۔"
کارپوریشن نے دعویٰ کیا تھا کہ اس وینڈنگ زون سے سڑکوں پر بھیڑ بھاڑ کم ہوگی، ٹریفک کی روانی بہتر ہوگی اور ہری سنگھ ہائی اسٹریٹ، ریزیڈنسی روڈ اور لال چوک کو نو وینڈنگ زون قرار دیا جائے گا تاکہ پیدل چلنے والوں کو آسانی ہو سکے۔
میونسپل کارپوریشن کا موقف
ایس ایم سی کے چیف ریونیو افسر، سہیل احمد چینٹ ساز نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "گزشتہ چند برسوں کے دوران وینڈروں کی منتقلی ممکن نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے کارپوریشن کو اس وینڈنگ زون سے کیوسک ہٹانے پڑے۔" تاہم انہوں نے دعویٰ کیا کہ "یہ کیوسک شہر کے دیگر مقامات پر استعمال کیے جائیں گے۔" چینٹ ساز نے مزید کہا کہ "کارپوریشن اس بات پر غور کر رہی ہے کہ اس وینڈنگ زون کو آئندہ کس طرح استعمال کیا جائے۔"
چھاپڑی فروشوں کو درپیش مشکلات
زاہد علی اور جاوید احمد جیسے اسٹریٹ وینڈرگزشتہ تین برسوں سے اس اسمارٹ وینڈنگ زون میں منتقل ہونے کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، لیکن اچانک کیوسک ہٹائے جانے سے وہ سخت ناراض ہیں۔ سرینگر کے ہری سنگھ ہائی اسٹریٹ کے اسٹریٹ وینڈر ایسوسی ایشن کے صدر جاوید احمد نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "ہم امید کر رہے تھے کہ اپنی اسٹال، بیڈ اور ریڑیاں اس وینڈنگ زون میں منتقل کریں گے، لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا۔ اور گزشتہ ماہ ہماری آنکھوں کے سامنے ٹرکوں میں لاد کر کیوسک ہٹائے گئے۔"
جاوید احمد کی طرح درجنوں دیگر وینڈروں کو بھی یہ معلوم ہی نہیں کہ ان کے لیے بنائے گئے اس وینڈنگ زون سے کیوسک کیوں ہٹائے گئے! انہوں نے کہا: "جہانگیر چوک سے امیرا کدل تک 270 سے زیادہ وینڈر اسٹریٹ وینڈنگ سے روزی کماتے ہیں۔ ایس ایم سی کے اہلکار ہمیں روز فٹ پاتھ اور سڑک پر قبضہ کرنے کے الزام میں ہٹا دیتے ہیں۔ تاہم ہمیں امید تھی کہ اس مستقل وینڈنگ زون میں منتقل ہونے سے ہماری روزانہ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہمیں بحال کرنے کے بجائے حکومت نے کیوسک ہی ہٹا دیے اور ہمیں اطلاع بھی نہیں دی گئی۔"
ریسرچ
سرینگر میں اسٹریٹ وینڈنگ پر کے گئے ایک مطالعے کے مطابق شہر میں اسٹریٹ وینڈنگ ایک اہم مائیکرو کاروبار بن چکا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے روزگار فراہم کرتا ہے جن کے پاس باقاعدہ کسی بھی شعبے میں ملازمت کے مواقع نہیں۔ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے خواہ وہ باہر سے آئے ہوں یا شہر کے ہی رہنے والے ہوں۔
'اسپرنگر نیچر' میں شائع ہوئے اس مطالعے کے مطابق شہر میں چھ ہزار سے زیادہ اسٹریٹ وینڈر ہیں جنہیں اسمارٹ وینڈنگ زون میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عوامی مقامات پر دکانیں لگنے سے یہ جگہیں بھیڑ بھاڑ والے بازاروں میں بدل گئی ہیں اور لوگوں اور گاڑیوں کی آمدورفت کافی متاثر ہو رہی ہے۔
ایس ایم سی کے سابق ڈپٹی میئر پرویز قادری نے کیوسک ہٹانے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایس ایم سی کے پاس اسٹریٹ وینڈروں کی منتقلی کا کوئی واضح منصوبہ نہیں ہے۔
انہوں نے کہا: "پہلے حکام نے اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے فنڈ سے یہ وینڈنگ زون بنانے پر پیسہ خرچ کیا۔ اب کیوسک ہٹا کر اس جگہ کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ عوام کے پیسے کے ضیاع کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر حکومت اس پہلے اسمارٹ وینڈنگ زون کو پارکنگ یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے تو پھر شہر میں وینڈروں کو کہاں منتقل کیا جائے گا؟"
