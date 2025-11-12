ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیر: سرینگر میں موسم کا سب سے کم درجہ حرارت درج، پہلگام منفی 3.8 ڈگری سیلسیس کے ساتھ سرد ترین مقام

سرینگر میں رواں موسم سرما کی سرد ترین رات منفی 1.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کی گئی ہے۔

سری نگر میں موسم کا سب سے کم درجہ حرارت ریکارڈ، پہلگام میں درجہ حرارت منفی 3.8
سری نگر میں موسم کا سب سے کم درجہ حرارت ریکارڈ، پہلگام میں درجہ حرارت منفی 3.8 (ETV BHARAT)
By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : November 12, 2025 at 12:28 PM IST

سرینگر: موسمیاتی مرکز سری نگر کے مطابق پوری وادی میں کئی مقامات پر درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا ہے،جبکہ صاف آسمان نے رات کے وقت راحت دی تھی۔ دوبارہ رات کی سردی نمایاں طور پر شدت اختیار کر گئی تھی۔

جنوبی کشمیر کے پہلگام میں درجہ حرارت منفی 3.8 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ قاضی گنڈ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کی گئی، جبکہ شمالی کشمیر میں کپواڑہ میں منفی 2.0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گلمرگ کے عالمی مشہور سکی ریزورٹ میں بھی صفر سے نیچے درجہ حرارت ریکارڈ کی گئی، کم از کم منفی 1.0 ڈگری سینٹی گریڈ دیکھی گئی۔

کوکرناگ میں کم از کم 0.8 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت رہا۔ جموں ڈویژن میں درجہ حرارت معتدل رہا۔ جموں شہر میں زیادہ سے زیادہ 26.2 ° C اور کم سے کم 10.0 ° C ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کٹرا میں کم سے کم 9.0 ° C ریکارڈ کیا گیا۔ موسمیات کی رپورٹ نے جموں اور کشمیر میں خشک موسمی حالات کی نشاندہی کی، کسی بھی آبزرویٹری اسٹیشن پر بارش ریکارڈ نہیں کی گئی۔

مزید پڑھیں: پلوامہ: عوام کا سرما کے دوران بجلی، پانی سمیت دیگر ضروری چیزوں کی فرہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ

محکمہ موسمیات کے مطابق خشکی کا موجودہ سلسلہ آئندہ چند روز تک جاری رہنے کا امکان ہے، تاہم دھوپ کے وقفوں کی وجہ سے دن کے وقت درجہ حرارت میں معمولی اضافہ متوقع ہے۔ تاہم درجہ حرارت میں تبدیلی اور پرسکون ہواؤں کی وجہ سے راتیں سرد رہیں گی۔

جموں وکشمیر میں موسم کا حال
JAMMU KASHMIR WINTER SEASON
SRINAGAR SEASON
JAMMU KASHMIR SEASON REPORT

