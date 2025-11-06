ETV Bharat / jammu-and-kashmir

سرینگر - جموں راست ٹرین سروس، حکام کو سال کے آخر تک شروع ہونے کی امید

حکام کے مطابق تیز بارشوں، فلیش فلڈس کی وجہ سے تعمیراتی کام میں تاخیر ہوئی تاہم 30نومبر تک باقی ماندہ کام مکمل ہونے کا امکان.

ا
وندے بھارت ٹرین (فائل فوٹو)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : November 6, 2025 at 4:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

جموں (محمد اشرف گنائی): جموں سے کشمیر راست ریل خدمات کے لیے عوام کو مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ حکام نے رواں سال کے آخر تک راست ٹرین خدمات شروع کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ جموں ریلوے ڈویژن میں جاری تمام آپریشنل اور ترقیاتی کام 30 نومبر تک مکمل کر لیے جائیں گے، جس کے بعد جموں سے سرینگر تک براہِ راست ریل سروس شروع ہونے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ ریلوے حکام کو امید ہے کہ ’’یہ تاریخی منصوبہ سال کے اختتام سے قبل ہی شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔‘‘

انڈین ریلویز کے مطابق، فی الوقت ’’وندے بھارت ایکسپریس‘‘ کٹرہ (ضلع ریاسی) سے کشمیر کے درمیان چل رہی ہے، مگر جلد ہی ٹرین براہِ راست جموں ریلوے اسٹیشن سے سرینگر تک پٹریوں پر دوڑے گی۔ حکام نے مزید بتایا کہ حالیہ مہینوں میں اچانک آئی بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے کام کی رفتار کچھ سست پڑ گئی تھی، تاہم اب تعمیراتی سرگرمیاں پوری رفتار سے جاری ہیں اور تمام اہداف مقررہ وقت پر مکمل کیے جا رہے ہیں۔

ایک سینئر ریلوے افسر کے مطابق جموں ریلوے اسٹیشن پر سول اسٹرکچر اور پٹریوں سے متعلقہ دونوں طرح کے کام آخری مرحلے میں ہیں۔ ٹریک بچھانے کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے، جبکہ نئے پلیٹ فارم، جدید سہولیات، ویٹنگ ایریاز اور اسٹیشن بلڈنگ بھی جلد تیار ہو جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ’’پروجیکٹ کی پیش رفت پر مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے تاکہ جلد از جلد جموں سے سرینگر راست کنکٹیویٹی بحال کی جا سکے۔‘‘

اُدھم پور - سرینگر - بارہمولہ ریل لنک منصوبہ بھارت کے سب سے مشکل اور تاریخی ریلوے منصوبوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جو ہمالیائی پہاڑوں کے درمیان تعمیر کیا گیا ہے۔ اس روٹ پر دنیا کا سب سے اونچا ریلوے پل - چناب پل - اور ملک کا پہلا کیبل اسٹے ریلوے پل انجی کھڈ پل بھی موجود ہیں۔ ان شاہکار منصوبوں نے بھارت کو عالمی ریلوے نقشے پر منفرد مقام عطا کیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. سری نگر۔ کٹرا وندے بھارت ایکسپریس 29 اکتوبر سے ریاسی اسٹیشن پر رکے گی، مسافروں کو ہوگا فائدہ

TAGGED:

JAMMU SRINAGAR DIRECT TRAIN SERVICE
KASHMIR DIRECT RAIL
VANDE BHARAT TRAIN
KASHMIR TRAIN SERVICE
SRINAGAR TO JAMMU DIRECT TRAIN

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.