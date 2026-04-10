ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرینگر: حیدرپورہ کے دارالعلوم میں خوفناک آتشزدگی، ایک فائر مین زخمی، ریسکیو آپریشن جاری
Published : April 10, 2026 at 9:05 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے دارالحکومت سرینگر کے علاقے حیدرپورہ میں جمعہ کے روز واقع جامعہ عربیہ اشرف العلوم میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں ایک فائرمین زخمی ہو گیا جبکہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی ٹیمیں آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔
اطلاعات کے مطابق آگ لگنے کی خبر ملتے ہی فائر بریگیڈ کی متعدد گاڑیاں فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں اور بڑے پیمانے پر ریسکیو اور آگ بجھانے کا آپریشن شروع کیا گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق آگ نے عمارت کے ایک حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
حکام کا کہنا ہے کہ آگ بجھانے کی کارروائی کے دوران ایک فائر مین شدید دھوئیں اور شعلوں کے باعث زخمی ہو گیا، جسے فوری طور پر طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے ایک اہلکار کے مطابق، “آگ پر مکمل قابو پانے کے لیے آپریشن تاحال جاری ہے، جبکہ آگ لگنے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی ہے۔”
ابتدائی اطلاعات کے مطابق واقعہ میں ہونے والے مالی نقصان کی مکمل تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی ہیں، جبکہ حکام کی جانب سے تحقیقات کا عمل بھی شروع کیے جانے کا امکان ہے۔ فائر بریگیڈ کی ٹیمیں مسلسل کوششوں میں مصروف ہیں تاکہ آگ کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے۔