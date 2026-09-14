اسمارٹ سٹی انفراسٹرکچر پر کروڑوں خرچ، فضائی آلودگی برقرار، سرینگر26ویں نمبر پر

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اسمارٹ سٹی انفراسٹرکچر پر کروڑوں خرچ، فضائی آلودگی برقرار، سرینگر26ویں نمبر پر
سرینگر میں اسمارٹ سٹی منصوبوں پر سینکڑوں کروڑ روپے روپے خرچ کیے گئے تاہم فضائی آلودگی کم کرنے میں خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔
Published : September 14, 2026 at 5:31 PM IST
سرینگر : جموں و کشمیر حکومت نے یونین ٹیریٹری کے گرمائی دارالحکومت - سرینگر - کو اسمارٹ سٹی بنانے اور شہر کو نئے سرے سے ترقی دینے پر 3000 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کیے، لیکن یہ انفراسٹرکچر شہر میں فضائی آلودگی کے مسائل حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔
"سرینگر اسمارٹ سٹی" مشن کے تحت نئی دہلی نے پانی، صفائی ستھرائی، اسمارٹ نقل و حمل (ٹرانسپورٹ)، اسمارٹ گورننس، اسمارٹ توانائی اور ماحولیات سمیت مختلف شعبوں میں 3530 کروڑ روپے کے منصوبوں کو منظوری دی تھی۔ اس مہم سے لال چوک اور پولو ویو جیسے تجارتی مراکز اور شہر کی ظاہری شکل میں بہتری آئی، تاہم شہریوں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ مجموعی فضائی معیار بہتر بنانے کے لیے حکام مؤثر نظام قائم نہیں کر سکے۔
اس صورتحال کی عکاسی مرکزی وزارت ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی (MoEFCC) کی جانب سے "انٹرنیشنل ڈے آف کلین ایئر فار بلیو اسکائیز" کے موقع پر جاری کی گئی سوچھ وایو سرویکشن 2026 رپورٹ سے بھی ہوتی ہے۔
سروے کے اعداد و شمار
وزارت کے سروے میں سڑکوں کے گرد و غبار پر قابو پانے، گاڑیوں سے خارج ہونے والے دھوئیں کی روک تھام، صنعتی آلودگی پر قابو، تعمیراتی اور انہدامی فضلے کا انتظام، میونسپل ٹھوس کچرے کا انتظام، سبز مقامات کی ترقی، کھلے عام کچرا جلانے کی روک تھام، عوامی شکایات کے ازالے میں ٹیکنالوجی کا استعمال، عمل درآمد و نگرانی، صلاحیت سازی اور عوامی آگاہی سمیت نو اہم شعبوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔
دس لاکھ سے زیادہ آبادی والے شہروں میں سرینگر 26ویں نمبر پر ہے۔ یہ 2023 کے مقابلے میں نمایاں گراوٹ ہے، جب مرکزی حکومت کے نیشنل کلین ایئر پروگرام (NCAP) کے تحت فضائی معیار کی درجہ بندی میں سرینگر چوتھے نمبر پر تھا۔
سرینگر میونسپل کارپوریشن (SMC) کے حکام نے بتایا کہ اسمارٹ سٹی منصوبے کے تحت کچھ اقدامات کیے گئے ہیں۔ جن میں شجر کاری کے ذریعے سبز مقامات میں اضافہ کرنا، الیکٹرک بسیں اور رکشے متعارف کرانا، دریائے جہلم کے کنارے کی بہتری، مکینیکل واٹر اسپریلکرز کا استعمال اور کنکریٹ سڑکیں شامل ہیں۔ ان اقدامات سے شہر کے بعض علاقوں میں گرد و غبار کم ہوا ہے۔
میونسپل کمیٹی کو درپیش چیلنجز
ایک افسر نے تسلیم کیا کہ ٹھوس کچرے کا انتظام، گاڑیوں سے ہونے والی آلودگی اور تعمیراتی و انہدامی فضلے کا انتظام ابھی کارپوریشن کے لیے ایک چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا: "اچھن ویسٹ سائٹ پر ٹھوس کچرے کے انتظام کے لیے سائنسی طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔"
جموں و کشمیر پولیوشن کنٹرول کمیٹی (JKPCC) میں 33 سال خدمات انجام دینے والی ماحولیاتی پالیسی ماہر متھرہ اے ڈبلیو دیوا نے کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے کے لیے کوئی ادارہ جاتی انتظام یا مؤثر طریقہ کار موجود نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ بارش میں کمی، خشکی، گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں، ٹرانسپورٹ کے استعمال سے متعلق شہریوں میں آگاہی کی کمی، اسمارٹ سٹی کی تعمیر اور پرانی گاڑیوں کو ختم کرنے کی پالیسی پر عمل درآمد، نیز سرینگر کے مضافاتی صنعتی علاقوں بشمول زیون، ووین اور کھریو میں موجود آلودگی، فضائی آلودگی سے پیدا ہونے والے سانس اور نباتات سے متعلق مسائل کی وجوہات ہیں۔ ان علاقوں میں 10 سے زیادہ سیمنٹ فیکٹریاں موجود ہیں۔
دیوا نے کہا کہ ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے میں طرز حکمرانی کا بھی فقدان ہے۔ ان کے مطابق، "ایس ایم سی میں ماحولیات کے لیے کوئی منصوبہ ساز یا مقامی کنسلٹنٹ نہیں ہے۔ جموں و کشمیر اسمبلی کی قانون سازوں کی ماحولیاتی کمیٹی میں بھی کوئی تکنیکی ماہر شامل نہیں ہے۔"
ماہرین کی راے
ماہر ماحولیات تنویر خان نے کہا کہ یہ درجہ بندی اس بات کی نشاندہی نہیں کرتی کہ سرینگر کی ہوا سب سے زیادہ آلودہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت کی یہ رپورٹ فضائی معیار کا انڈیکس نہیں بلکہ یہ بتاتی ہے کہ سرینگر میں صاف ہوا برقرار رکھنے کے لیے انتظامیہ نے اصلاحی اقدامات اور مداخلتیں کی ہیں یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ "اگر انتظامیہ عوام کے تعاون سے آلودگی اور کچرے کے انتظام کے نظام پر عمل درآمد کرے تو سرینگر صاف ہوا کے معاملے میں فہرست میں سرفہرست شہروں میں شامل ہو سکتا ہے۔"
سماجی و ماحولیاتی کارکن منظور وانگنو کا کہنا ہے کہ صاف ہوا کی درجہ بندی میں سرینگر کا نیچے جانا تشویش کی بات ہے۔ انہوں نے کہا، "اب وقت آ گیا ہے کہ ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے، آلودگی پر قابو پانے اور لوگوں کی صحت کے تحفظ کے لیے اجتماعی اور فوری اقدامات کیے جائیں۔"
حکام درجہ بندی سے مطمئن نہیں
تاہم، ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی کمشنر/سیکریٹری مندیپ کور نے کہا کہ سرینگر شہر دوسرے شہروں کے مقابلے میں زیادہ صاف ہے، کیونکہ کارپوریشن کی جانب سے کچرا جمع کیا جاتا ہے، تاہم کچرے کی پروسیسنگ کا نظام ابھی کمزور ہے۔ کور نے کہا کہ "دو سے تین سال کے اندر سرینگر کچرے کے بہتر انتظام والے سرفہرست شہروں میں شامل ہوگا، کیونکہ اچن ڈمپنگ سائٹ کو سائنسی بنیادوں پر ترقی دی جا رہی ہے۔"
انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہر کو صاف رکھنے کے لیے لوگوں کو حکومت کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، کیونکہ "لوگوں کے رویے میں تبدیلی کے بغیر صرف پیسہ خرچ کرنے یا انفراسٹرکچر بنانے سے کچھ نہیں بدلے گا۔"
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