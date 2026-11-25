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کشمیر میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ، کئی مقامات پر کم سے کم درجۂ حرارت، پہلگام میں پارہ منفی 4.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ
بدھ کو سرینگر سمیت وادی کے کئی میدانی اور نشیبی علاقوں کو دھند نے اپنی لپیٹ میں لےلیا، جہاں ٹھنڈک کا احساس مزید بڑھ گیا۔
Published : November 25, 2026 at 10:09 AM IST
سرینگر: وادیِ کشمیر میں بدھ کے روز سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا، جہاں بیشتر مقامات پر کم سے کم درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے گر گیا۔ جنوبی کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں پارہ منفی 4.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو جموں و کشمیر میں سرد ترین مقام رہا۔ بدھ کی صبح سویرے گرمائی دارالحکومت سرینگر سمیت وادی کے کئی میدانی اور نشیبی علاقوں کو دھند کی ایک تہہ نے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے صبح کے اوقات میں ٹھنڈک کا احساس مزید بڑھ گیا۔
سرینگر میں موسم کی سرد ترین رات، معمول سے 1.7 ڈگری کم درجہ حرارت
محکمہ موسمیات کے حکام نے بتایا کہ جموں و کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سرینگر میں گزشتہ شب رواں موسم کی سرد ترین رات ریکارڈ کی گئی، جہاں کم سے کم درجہ حرارت منفی 1.6 ڈگری سیلسیس تک گر گیا۔ حکام کے مطابق، سرینگر میں درج کیا گیا یہ درجہ حرارت سال کے اس وقت کے معمول کے درجہ حرارت سے 1.7 ڈگری سیلسیس کم تھا۔ صبح کے وقت شہر کے کئی علاقوں اور مضافات میں دھند چھائی رہی۔
جنوبی اور شمالی کشمیر کے مختلف مقامات پر درجہ حرارت کی صورتحال
محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق وادی کے دیگر علاقوں میں بھی سردی کی لہر برقرار ہے اور پارہ مسلسل نیچے جا رہا ہے:
- پہلگام: جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں واقع سیاحتی مقام پہلگام (جو سالانہ امرناتھ یاترا کے بیس کیمپس میں سے ایک کے طور پر بھی کام کرتا ہے) میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 4.6 ڈگری سیلسیس پر آ گیا، جو رواں موسم کا سب سے کم درجہ حرارت اور خطے کا سرد ترین مقام رہا۔
- شوپیاں اور قاضی گنڈ: جنوبی کشمیر کے ہی ضلع شوپیاں میں رواں موسم کا کم ترین درجہ حرارت منفی 4.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، جبکہ وادی کے باب الداخلہ قاضی گنڈ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ ہوا۔ کوکرناگ میں رات کا درجہ حرارت منفی 0.1 ڈگری سیلسیس رہا۔
- گلمرگ اور کپواڑہ: شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے مشہور اسکی ریزورٹ گلمرگ میں کم سے کم درجہ حرارت 0.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ شمالی کشمیر کے ہی ضلع کپواڑہ میں پارہ منفی 1 ڈگری سیلسیس تک گر گیا۔
مہینے کے آخر تک موسم خشک رہنے اور رات کے درجہ حرارت میں مزید کمی کی پیش گوئی
محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں کے موسمی حالات کے حوالے سے پیش گوئی کرتے ہوئے بتایا ہے کہ رواں مہینے کے آخر تک وادی میں موسم بنیادی طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ موسم خشک اور مطلع صاف رہنے کے باعث آنے والے دنوں میں رات کے درجہ حرارت میں مزید کمی آنے کا امکان ہے، جس سے وادی بھر میں سردی کی شدت مزید بڑھ سکتی ہے۔