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کشمیر میں سردی کی شدید لہر، سرینگر میں رواں موسم کی سرد ترین رات ریکارڈ
کشمیر میں شبانہ درجہ حرارت منفی دو ڈگری سنٹی گریڈ ہوگیا، وادی میں شوپیاں سب سے سرد مقام رہا۔
Published : November 27, 2026 at 10:40 AM IST
سرینگر: موسم گرما کے دارالحکومت سرینگر میں اس موسم کی اب تک کی سرد ترین رات ریکارڈ کی گئی، جہاں کم سے کم درجہ حرارت منفی دو ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا، جبکہ پورے کشمیر میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔
وادی میں شوپیاں سب سے سرد مقام رہا جہاں کم سے کم درجہ حرارت منفی 4.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ دیگر کئی علاقوں میں بھی درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے چلا گیا۔ قاضی گنڈ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 2.4 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، جبکہ ضلع کولگام کے علاقے کھدوانی میں درجہ حرارت منفی 3 ڈگری تک گر گیا۔ پلوامہ میں منفی 3.4 ڈگری اور اننت ناگ میں منفی 2.7 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔
تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق وادی کے کئی حصوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے چلا گیا ہے، اور رات کے اوقات نیز صبح سویرے سردی کی شدت میں مزید اضافہ دیکھا گیا۔
جمعرات کی صبح سرینگر کے رہائشیوں نے دھند والے ماحول میں آنکھ کھولی، کیونکہ شہر کے کئی حصوں اور آس پاس کے علاقوں میں دھند کی ایک ہلکی تہہ چھائی ہوئی تھی۔ صبح کی اس ٹھنڈک نے وادی بھر میں پہلے سے موجود سرد موسم کی شدت میں مزید اضافہ کر دیا۔