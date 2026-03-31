جائیداد فراڈ کیس میں دھوکہ دینے والے ملزم کے خلاف سرینگر کورٹ میں چارج شیٹ پیش
جائیداد فروخت کے بہانے لاکھوں روپے کا فراڈ، ایک ہی مکان دو افراد کو بیچا، ملزم کے خلاف عدالت میں چارج شیٹ۔
Published : March 31, 2026 at 2:46 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کرائم برانچ کی اکنامک آفنسز وِنگ (EOW) نے جائیداد میں دھوکہ دہی کے ایک معاملے میں 55 لاکھ روپے سے زائد کی رقم کے کیس میں چارج شیٹ داخل کر دی ہے، حکام نے منگل کو بتایا۔
یہ چارج شیٹ سٹی جج سرینگر کی عدالت میں معراج الدین ڈار نامی ایک شہری کے خلاف دائر کی گئی ہے، جو راولپورہ سرینگر کا رہائشی ہے۔ یہ مقدمہ ایف آئی آر نمبر 10/2026 کے تحت دفعہ 420 آئی پی سی کے تحت درج کیس کے ساتھ منسلک ہے۔
حکام کے مطابق یہ کیس ایک تحریری شکایت سے شروع ہوا جس میں الزام عائد کیا گیا کہ ملزم جائیداد کی خرید و فروخت میں لوگوں کو دھوکہ دینے کا طریقہ کار اپناتا تھا۔ اس پر الزام ہے کہ وہ خریداروں سے پیسے لیتا تھا لیکن وعدے پورے نہیں کرتا تھا۔ پولیس کے مطابق، بعض معاملات میں ملزم نے قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے جائیداد اپنی بیوی کے نام منتقل یا رجسٹر کی۔
تحقیقات کے دوران اکنامک آفنسز وِنگ کو ابتدائی شواہد ملے کہ ملزم نے ایک شخص سے 55.11 لاکھ روپے لے کر مکان بیچنے کا وعدہ کیا، لیکن مکمل رقم لینے کے باوجود وہی جائیداد کسی اور کو فروخت کر دی۔ جانچ کے دوران میں بھی معلوم ہوا کہ متعلقہ جائیداد پہلے ہی سرینگر میں جموں و کشمیر بینک کی ایک شاخ کے پاس رہن رکھی گئی تھی۔ حکام نے بتایا کہ شکایت کنندہ نے اس جائیداد سے متعلق ہاؤسنگ لون بھی ادا کر دیا تھا۔
تحقیقات میں یہ نتیجہ نکالا گیا کہ ملزم کا عمل دفعہ 420 آئی پی سی کے تحت قابل سزا جرم ہے، جس میں دھوکہ دہی شامل ہے۔ حکام نے کہا کہ چارج شیٹ عدالت میں پیش کر دی گئی ہے جہاں اس پر قانونی فیصلہ کیا جائے گا۔
جعلی تقرری اسکینڈل، پانچ افسران سمیت 17افراد کیخلاف چارج شیٹ داخل