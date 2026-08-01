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کشمیر پولیس نے کیا چھ گھنٹوں میں قتل کیس حل، ماں بیٹا گرفتار
بابا ڈیمب نہر،سرینگر سے نامعلوم لاش ملنے کے بعد پولیس نے چھ گھنٹوں میں مقتول کی شناخت کر کے ماں بیٹے کو گرفتار کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 1, 2026 at 7:38 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر پولیس کا کہنا ہے کہ ہفتے کے روز سرینگر شہر کی ایک نہر سے لاش برآمد ہونے کے چند گھنٹوں میں ہی قتل کا معمہ حل کر لیا گیا۔ پولیس نے 'بلائنڈ مرڈر' کیس میں ماں اور بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے، جن پر مالی تنازع کے بعد ایک شخص کو قتل کرنے اور شواہد مٹانے کی کوشش میں لاش ٹھکانے لگانے کا الزام ہے۔
سرینگر پولیس کے ترجمان کے مطابق یہ معاملہ 30 جولائی کو اس وقت سامنے آیا جب پولیس اسٹیشن خانیار کو اطلاع ملی کہ پائین شہر میں بابا داؤد خاکی پل کے نیچے بابا ڈیمب کنال میں بوریوں میں لپٹی ایک نامعلوم لاش پڑی ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں بھارتیہ نیایا سنہتا کی دفعات 103 اور 238 کے تحت ایف آئی آر نمبر 49/2026 درج کر کے تحقیقات شروع کر دیں۔
معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے مقتول کی شناخت اور قتل میں ملوث افراد کا سراغ لگانے کے لیے اعلیٰ افسران کی نگرانی میں ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) تشکیل دی گئی۔
پولیس بیان کے مطابق تحقیقات کے دوران پولیس نے ملزمان کی شناخت حلیمہ بانو اور اس کے بیٹے مومن احمد کے طور پر کی۔ دونوں کا تعلق شمالی کشمیر کے ضلع کپوارہ کے مژھل علاقے سے ہے اور وہ سرینگر کے رعنہ واری علاقے میں مغل محلہ میں کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے۔
پولیس کے مطابق ممکنہ طور قتل کے ماں بیٹے گرفتاری سے بچنے کے لیے سرینگر سے فرار ہو گئے تھے۔ تفتیشی ٹیم نے مختلف سراغوں کی بنیاد پر ان کی نقل و حرکت کا پتہ لگایا اور لاش برآمد ہونے کے چھ گھنٹے کے اندر دونوں کو ضلع کپوارہ کے لولاب علاقے سے گرفتار کر لیا۔
بعد ازاں مقتول کی شناخت نذیر احمد بٹ ولد غلام محمد بٹ، ساکن کلنت پورہ، حول، سرینگر کے طور پر ہوئی۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ رقم کے معاملے میں پیدا ہوئے تنازع کے بعد مبینہ طور پر نذیر احمد بٹ کو ملزمان کے زیر استعمال کرائے کے مکان میں قتل کیا گیا۔
پولیس کے مطابق، ملزمان نے بعد میں لاش کو بوریوں میں لپیٹ کر بابا ڈیمب نہر میں پھینک دیا۔ یہ کارروائی مبینہ طور پر جرم کو چھپانے اور شواہد مٹانے کی کوشش کے تحت کی گئی۔
تحقیقات کے دوران قتل کے مبینہ واقعے سے متعلق کئی اہم اور قابل اعتراض اشیاء بھی برآمد کی گئی ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ اس بات کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات جاری ہیں کہ آیا اس جرم میں کوئی اور شخص بھی شامل تھا یا نہیں۔ کیس سے متعلق تمام قانونی کارروائیاں بھی مکمل کی جا رہی ہیں۔
پولیس نے اسے "بلائنڈ مرڈر" کا معاملہ اس لیے قرار دیا کیونکہ لاش برآمد ہونے کے وقت مقتول کی شناخت معلوم نہیں تھی۔ سرینگر پولیس کے ترجمان کے مطابق، اس کیس کا اتنی کم مدت میں سراغ لگانا تحقیقاتی ٹیم کی مربوط کوششوں اور سنگین جرائم میں ملوث افراد کو بلا تاخیر قانون کے کٹہرے میں لانے کے پولیس کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
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