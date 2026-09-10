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منشیات فروشی کے خلاف سرینگر پولیس کی کارروائی، 6 مکانات اٹیچ
پولیس نے منشیات کے غیر قانونی کاروبار سے حاصل رقم سے بنائی گئی چھ جائیدادیں یواے پی اے کے تحت منجمد کر دیں۔
Published : September 10, 2026 at 2:25 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر پولیس نے منشیات کے کاروبار کے خلاف کارروائی تیز کرتے ہوئے سرینگر میں چھ الگ الگ کیسوں میں 6.22 کروڑ روپے مالیت کی غیر منقولہ جائیدادیں منجمد کر دی ہیں۔
جموں کشمیر پولیس کے مطابق شہر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے چھ افراد کی جائیدادیں این ڈی پی ایس ایکٹ 1985 کی دفعہ 68-F(1) کے تحت منسلک کی گئی ہیں۔ اس قانون کے تحت ایسی جائیداد ضبط یا منجمد کی جا سکتی ہے، جو غیر قانونی منشیات کے کاروبار سے حاصل ہونے والی رقم سے بنائی گئی ہو۔
منجمد ہونے کے بعد جائیداد کو مالک فروخت، کرایے پر دینے، منتقل کرنے، اس میں تبدیلی کرنے یا کسی تیسرے فریق کا حق قائم کرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ سرینگر پولیس کے ایک افسر نے کہا کہ اس کارروائی کا مقصد صرف منشیات فروشوں کے نیٹ ورک کو توڑنا نہیں، بلکہ اس مالی نظام کو بھی ختم کرنا ہے جو منشیات کے غیر قانونی کاروبار کو چلاتا ہے۔
پولیس نے کہا کہ یہ کارروائیاں منشیات کے خلاف "زیرو ٹالرنس پالیسی" کا حصہ ہیں اور ان نیٹ ورکس کی مالی بنیادوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پولیس کے مطابق غیر قانونی منشیات سے حاصل کی گئی رقم سے بنائی گئی جائیدادوں کی شناخت اور ان کے خلاف کارروائی کے ذریعے منشیات کے کاروبار کو مالی سہارا دینے والے نظام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
سرینگر پولیس نے مزید کہا کہ اس طرح کی کارروائیوں کا مقصد منشیات فروشوں اور ان کے ساتھیوں کو غیر قانونی کاروبار سے حاصل ہونے والے مالی فائدے سے محروم کرنا ہے۔ یہ ’نشہ مکت جموں و کشمیر ابھیان‘ کا بھی اہم حصہ ہے۔
منسلک کی گئی جائیدادوں کی تفصیل
پولیس کے مطابق دانی ہامہ، حضرت بل میں مبشر عاشق تیلی کی تقریباً 1.10 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد بشمول دو منزلہ رہائشی عمارت اور زمین منسلک کی گئی۔ یہ کارروائی نِگین پولیس اسٹیشن میں این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ 8/21 کے تحت درج کیس کے بعد دفعہ 68-F(1) کے تحت کی گئی۔
اسی طرح مُلفَق ابو بکر کالونی، حضرت بل میں زبیر احمد راتھر نامی ایک شہری کی تقریباً 1.14 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد بشمول رہائشی عمارت اور زمین بھی منجمد کی گئی۔
پولیس نے مجگنڈ، سرینگر میں محمد الطاف ڈار کی تقریباً 1 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد بھی منجمد کی۔ اس میں ایک منزلہ رہائشی مکان اور 11.5 مرلہ زمین شامل ہے۔
احمد نگر پولیس اسٹیشن نے سرینگر کے باغات شورا کے اویس احمد میر کی تقریباً 2.2 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد منجمد کی۔ اس میں دو منزلہ رہائشی مکان، دوسری منزل پر ایک ہال اور تقریباً 10 مرلہ زمین شامل ہے۔
پولیس نے شیخ کالونی، لال بازار کے وسیم احمد لانگو کا دو منزلہ رہائشی مکان اور 3.5 مرلہ زمین بھی منسلک کی، جس کی مارکیٹ ویلیو 35 لاکھ روپے سے زیادہ بتائی گئی ہے۔
اسی طرح پنزنارہ، سرینگر کے ریاض احمد بٹ کی جائیداد بھی منشیات کے غیر قانونی کاروبار سے حاصل ہونے والی رقم سے بنائی گئی پائی گئی۔ اس میں ایک منزلہ رہائشی مکان اور 6 مرلہ زمین شامل ہے، جس کی مالیت تقریباً 43 لاکھ روپے ہے۔
سرینگر پولیس کا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں، اسمگلروں اور ان کے ساتھیوں کے خلاف قانونی کارروائی آئندہ دنوں بھی جاری رہے گی۔ اس میں غیر قانونی منشیات سے حاصل رقم سے بنائی گئی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں اور دیگر اثاثوں کی شناخت، منسلکی اور منجمد کرنا بھی شامل ہے۔
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