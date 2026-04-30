پی ڈی پی لیڈر نے کیا مرحوم گیلانی کا ویڈیو شئر، پولیس نے لیا نوٹس، مقدمہ درج
محبوبہ مفتی کی دختر، التجا، نے مرحوم سید علی گیلانی کا ویڈیو شیر کیا جس میں 'اردو زبان کی اہمیت' بتائی جا رہی ہے۔
Published : April 30, 2026 at 1:48 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر پولیس نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) رہنما التجا مفتی کے خلاف کیس درج کر لیا ہے۔ التجا نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کیا جس میں ایک علیحدگی پسند رہنما کو "سراہا" گیا ہے۔
ایک سرکاری اہلکار کے مطابق، سرینگر پولیس نے سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز کے پھیلاؤ کا نوٹس لینے کے بعد سائبر پولیس اسٹیشن میں 'نامعلوم افراد' کے خلاف مقدمہ درج کیا۔
چند روز قبل التجا مفتی نے کالعدم علیحدگی پسند تنظیم کل جماعتی حریت کانفرنس (APHC) کے مرحوم چیئرمین سید علی گیلانی کی گزشتہ روز ایک ویڈیو شیئر کی تھی۔ ویڈیو میں وہ اردو زبان کی اہمیت پر بات کرتے نظر آتے ہیں، تاہم کئی سوشل میڈیا صارفین نے اس پر اعتراض ظاہر کیا۔
بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) جموں کشمیر کے میڈیا انچارج، ساجد یوسف شاہ، نے مفتی کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ "وہ ایسے شخص کی ویڈیوز شیئر کر رہی ہے جو کشمیر وادی میں خونریزی کا ذمہ دار ہے، نفرت پھیلاتا اور علیحدگی پسندی کو فروغ دیتا رہا۔"
انہوں نے کہا: "اگر یہی کام کوئی عام شخص کرتا تو وہ جیل میں ہوتا۔ کیا نظام اسی طرح کام کرتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کھلی چھوٹ دی جائے تاکہ وہ ووٹ حاصل کریں؟ ہمارا نظام اتنا چُنندہ کیوں ہے؟"
سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی دختر، التجا، کی شئیر کی گئی یہ ویڈیو ایک ایسے وقت پر سامنے آئی جب جموں و کشمیر حکومت نے نائب تحصیلدار اور پٹواری کے عہدوں کے لیے مجوزہ ریونیو سروسز بھرتی قواعد میں اردو زبان کی شرط ختم کرنے پر عوامی اعتراضات طلب کیے، جس پر التجا نے احتجاج کیا اور احتجاج کے فوراً بعد منتخب حکومت کے نائب وزیر اعلیٰ اور سی ایم کے مشیر نے ہنگامی طور پریس کانفرنس کے دوران التجا کے اعتراضات کو بے بنیاد قرار دیا۔
پولیس کے مطابق مقدمہ بھارتیہ نیایا سنہتا کے تحت درج کیا گیا ہے، جس میں ملک کی خودمختاری، اتحاد اور سالمیت کو خطرے میں ڈالنے، دشمنی کو فروغ دینے اور غلط معلومات پھیلانے جیسے الزامات شامل ہیں۔
پولیس نے کہا: "یہ ویڈیو علیحدگی پسند نظریے اور غلط معلومات کو فروغ دیتی ہے، جس کا مقصد غیر قانونی سرگرمیوں کو بھڑکانا اور ملک کے امن، خودمختاری اور سالمیت کو نقصان پہنچانا ہے، اسی لیے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔"
ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس طرح کے مواد کا پھیلاؤ ایک "سوچی سمجھی کوشش" ہے جس کے ذریعے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر علیحدگی پسند بیانیہ کو فروغ دیا جا رہا ہے۔
اہلکار نے خبردار کیا کہ "ایسی سرگرمیاں عوام میں بے چینی پیدا کر سکتی ہیں، امن عامہ کو متاثر کر سکتی ہیں اور قومی یکجہتی کو کمزور کر سکتی ہیں، اس لیے ایسے مواد شیئر کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔"
ویڈیو کے حوالے سے التجا مفتی نے کہا: "میں گیلانی صاحب کے نظریے سے متفق نہیں ہوں، لیکن ان کی یہ پرانی ویڈیو جس میں اردو کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، کئی پہلوؤں سے اہم ہے اور دیکھنے کے قابل ہے۔"
