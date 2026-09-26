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سرینگر: منشیات اسمگلنگ اور دہشت گردی معاملے میں 7.11 کروڑ روپے مالیت کی جائیدادیں ضبط
سرینگر پولیس نے جرائم پیشہ نیٹ ورکس کے مبینہ مالیاتی ڈھانچے کو نشانہ بناتے ہوئے متعدد جائیدادیں منجمد کر دیں۔
Published : September 26, 2026 at 3:33 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر پولیس نے منشیات کی غیر قانونی اسمگلنگ اور دہشت گردی سے متعلق سرگرمیوں سے مبینہ روابط کا حوالہ دیتے ہوئے مجموعی طور پر تقریباً 7.11 کروڑ روپے مالیت کی چار غیر منقولہ جائیدادوں کو ضبط یا منجمد کر دیا ہے۔ یہ کارروائی ایسے جرائم کو مالی مدد فراہم کرنے والے نیٹ ورکس کو نشانہ بنانے کی جاری کوششوں کے حصے کے طور پر کی گئی ہے۔
سرینگر پولیس کی جانب سے آج بروز سنیچر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق، یہ کارروائی نارکوٹک ڈرگز اینڈ سائکوٹروپک سبسٹانسز (این ڈی پی ایس) ایکٹ اور غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) کی دفعات کے تحت عمل میں لائی گئی۔
پولیس نے بتایا کہ تازہ ترین کارروائی میں بلال کالونی، زکورہ میں ایک رہائشی مکان اور اس سے متصل زمین کو ضبط کیا گیا ہے، جس کی مالیت تقریباً 2.5 کروڑ روپے ہے۔ یہ جائیداد اویس احمد راتھر، ولد غلام محمد راتھر کی ہے، اور یہ پولیس اسٹیشن زکورہ میں این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعات 8/22 اور 29 کے تحت درج ایف آئی آر نمبر 34/2026 سے منسلک ہے۔ پولیس کے مطابق، تفتیش کے دوران اس جائیداد کی نشاندہی کی گئی تھی کہ اسے مبینہ طور پر منشیات کی غیر قانونی اسمگلنگ کی آمدنی سے حاصل کیا گیا تھا۔ اسے این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ 68-ایف (1) کے تحت ضبط کیا گیا ہے۔
ضبطی کے اس حکم کے تحت مجاز اتھارٹی کے اگلے احکامات تک جائیداد کی فروخت، کرایے پر دینے، منتقلی، اس میں کسی قسم کی تبدیلی یا کسی تیسرے فریق کا حق پیدا کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔
ایک الگ معاملے میں، پولیس اسٹیشن نوگام نے بی کے پورہ کے علاقے واگورہ کے رہائشی شیراز احمد شیخ، ولد نذیر احمد شیخ کی تقریباً 2.85 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد ضبط کی ہے۔
پولیس کے مطابق اس جائیداد میں واگورہ میں 18 مرلہ اراضی پر تعمیر شدہ ایک دو منزلہ پختہ عمارت، دو دکانیں اور ایک رائس مل شامل ہے۔ یہ کارروائی این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعات 8/15 کے تحت درج ایف آئی آر نمبر 121/2023 کے سلسلے میں کی گئی۔
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پولیس کے مطابق، مجاز اتھارٹی کی منظوری کے بعد اس جائیداد کو این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ 68-ایف کے تحت ضبط کیا گیا ہے۔
ایک الگ کارروائی میں، پولیس اسٹیشن احمد نگر نے حضرت بل کے علاقے دانی ہامہ میں تقریباً 1.30 کروڑ روپے مالیت کی ایک رہائشی جائیداد ضبط کی ہے۔ یہ جائیداد ظہور احمد میر، ولد عبد الغنی میر کی ہے، جس میں ایک منزلہ رہائشی مکان اور اس سے ملحقہ چھ مرلہ زمین شامل ہے۔
جائیداد کی یہ ضبطی آرمز ایکٹ کی دفعہ 7/25 اور یو اے پی اے کی دفعات 13، 18، 18-بی، 19، 20، 23، 38 اور 39 کے تحت درج ایف آئی آر نمبر 20/2026 سے متعلق ہے۔
پولیس بیان کے مطابق، مجاز اتھارٹی کی پیشگی منظوری کے بعد یو اے پی اے کی دفعہ 25 کے تحت اس جائیداد کو ضبط کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ یہ کارروائی مقررہ قانونی طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے ایگزیکٹو مجسٹریٹ فرسٹ کلاس اور آزاد گواہوں کی موجودگی میں انجام دی گئی۔
پولیس اسٹیشن شالٹینگ نے بھی سرینگر کے چیک مجگنڈ میں واقع ایک رہائشی مکان اور سات مرلہ زمین کو منجمد کر دیا ہے، جس کی مالیت تقریباً 46 لاکھ روپے ہے۔ یہ جائیداد عامر احمد میر، ولد محمد اشرف میر کی ہے اور یہ این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعات 8/21 اور 29 کے تحت درج ایف آئی آر نمبر 43/2023 سے منسلک ہے۔ پولیس نے بتایا کہ تفتیش سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ جائیداد مبینہ طور پر منشیات کی غیر قانونی اسمگلنگ سے حاصل ہونے والی رقم سے بنائی گئی تھی۔ جس کے بعد اسے این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ 68-F کے تحت منجمد کر دیا گیا۔
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مجموعی طور پر، ان چاروں جائیدادوں کی ظاہر کردہ مالیت تقریباً 7.11 کروڑ روپے ہے۔ یہ کارروائی جموں و کشمیر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ایک انتہائی اہم پہلو کو ظاہر کرتی ہے: صرف گرفتاریوں اور ضبطی پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے، مبینہ طور پر مجرمانہ اور عسکریت پسند نیٹ ورکس سے جڑے اثاثوں اور مالیاتی ڈھانچے کو نشانہ بنانا۔
سرینگر پولیس نے کہا کہ وہ مبینہ طور پر غیر قانونی سرگرمیوں کی کمائی سے بنائی گئی جائیدادوں کی نشاندہی کرنے، ان کا سراغ لگانے، انہیں منجمد اور ضبط کرنے کی کوششیں جاری رکھے گی۔
پولیس کا کہنا تھا کہ اس کا وسیع تر مقصد ان مالیاتی نیٹ ورکس کو تباہ کرنا ہے جو منشیات کی اسمگلنگ اور دہشت گردی سے متعلق سرگرمیوں کو سہارا دیتے ہیں، اور مجرمانہ کمائی کو اثاثوں میں تبدیل ہونے سے روکنا ہے۔
پولیس نے مزید کہا کہ منشیات کے اسمگلر، دہشت گرد نیٹ ورکس، ان کے ساتھیوں اور مالی معاونت کے ڈھانچے کے خلاف "مستقل اور سخت قانونی کارروائی" جاری رہے گی۔
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