سرینگر: بچے سے بدفعلی کرنے والے شخص کو 12 سال جیل کی سزا، سات لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کا حکم
جموں و کشمیر کے سرینگر کے رہائشی نذیر احمد دوئی نے اگست سنہ 2018 میں ایک بچے کے ساتھ گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا تھا۔
Published : December 22, 2025 at 10:37 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں پاکسو معاملوں کی ایک فاسٹ ٹریک عدالت نے ساڑھے پانچ سالہ لڑکے کی عصمت دری کرنے والے ایک شخص کو 12 سال قید بامشقت کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے کہا کہ کیس کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے کم از کم سزا انصاف کی تکمیل کرے گی۔
سرینگر میں پروٹیکشن آف چلڈرن فرام سیکسوئل آفنسز (POCSO) ایکٹ فاسٹ ٹریک عدالت کی جج امی کلثوم نے ہاروان پولیس اسٹیشن میں درج ایف آئی آر نمبر 45/2018 سے متعلق کیس میں سزا سناتے ہوئے کہا کہ "بھارت میں فوجداری قانون کبھی بھی مکمل طور پر انتقامی نہیں رہا۔"
عدالت نے کہا، "واقعے کے وقت متاثرہ بچے کی عمر تقریباً پانچ سال تھی۔ مقدمے کی سماعت کے دوران بچے نے بتایا کہ اسے واقعے کے بارے میں یاد نہیں ہے۔ اس کی جانکاری عام اصطلاحات میں تھیں، جیسے کہ "غلط" اور "بدتمیزی" بغیر کسی گرافک یا تفصیل بتائے۔
قصوروار نذیر احمد دوئی سرینگر کے ہاروان کا رہائشی ہے۔ اسے پاکسو ایکٹ کے سیکشن چھ اور رنبیر پینل کوڈ (آر پی سی) کے سیکشن 377 کے ساتھ پڑھے گئے سیکشن 5(m)، 5(n) کے تحت جنسی حملہ کرنے کا قصوروار پایا گیا۔ مجرم کو سزا سناتے ہوئے جج نے کہا کہ انہوں نے استغاثہ اور دفاع دونوں کے دلائل کے ساتھ ساتھ فوجداری انصاف کے بڑے مقصد پر غور کیا ہے۔ انہوں نے کہا، "سزا سنانے کے دوران عدالت کو کئی عوامل پر غور کرنا ہوگا، جن میں کیس کا پس منظر، مجرم کا ماضی کا ریکارڈ، جرم کی نوعیت، اور سزا کے اصلاحی اور تعزیری پہلو شامل ہیں۔"
دفاع نے عدالت سے اپیل کی تھی کہ سزا کو پاکسو ایکٹ کے تحت کم از کم مقررہ حد تک محدود کیا جائے، یہ استدلال کرتے ہوئے کہ جرم اگست سنہ 2018 میں ہوا تھا اور بعد میں شروع کی گئی بڑھی ہوئی سزاوں کا اطلاق سابقہ تاریخ سے لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے کہا، "...ملزم کوئی بڑا مجرم نہیں ہے۔ وہ ایک غریب سماجی و معاشی پس منظر سے آتا ہے اور روزانہ مزدوری کرکے اپنی روزی کماتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کا واحد کمانے والا شخص ہے۔ اس کے چار چھوٹے بچے ہیں۔ اس کی بیوی اور بچے پوری طرح اس پر منحصر ہیں۔"
تاہم، استغاثہ نے سخت سزا کا مطالبہ کرتے ہوئے اصرار کیا کہ متاثرہ کی عمر 12 سال سے کم ہے اور جرم کا اثر تاحیات رہے گا۔ عدالت نے کہا کہ پاکسو ایکٹ بچوں کے خلاف جرائم کے لیے سخت سزا دینے کے لیے نافذ کیا گیا تھا، اور قانون کی طرف سے مقرر کردہ کم سے کم سزا کو عدالتی فیصلے سے کم نہیں کیا جا سکتا۔
دونوں فریقین کے دلائل پر غور کرنے کے بعد عدالت نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ قانون کی طرف سے مقرر کردہ کم از کم سزا کافی ہوگی۔ عدالت نے دوئی کو پاکسو ایکٹ کی دفعہ 5(m)، 5(n) اور 6 کے تحت جرائم کے لیے 12 سال قید بامشقت کی سزا سنائی۔ انہیں تعزیرات ہند کی دفعہ 377 کے تحت 10 سال کی سادہ قید کی سزا بھی سنائی گئی تھی اور عدالت نے فیصلہ دیا کہ دونوں سزائیں ایک ساتھ چلیں گی۔ اسی کے ساتھ پاکسو ایکٹ کے تحت سخت سزا کو دیکھتے ہوئے دفعہ 377 کے تحت کوئی الگ سزا نہیں دی گئی۔
