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قومی شاہراہ این ایچ 44 پر پنتھال ٹنل کے اندر دو گاڑیوں میں تصادم، ڈرائیور اور ہیلپرز زخمی، ٹریفک کی آمدورفت رہی متاثر
حادثے کے باعث دونوں متاثرہ گاڑیاں ٹنل کے اندر ہی رک گئیں، جس سے شاہراہ پر کچھ دیر کے لیے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔
Published : August 11, 2026 at 6:00 PM IST
رامبن (نواز رونیال): جموں۔سری نگر قومی شاہراہ (این ایچ44) پر پنتھال ٹنل کے اندر منگل کی صبح دو گاڑیوں کے درمیان زوردار تصادم کے نتیجے میں دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور اور ہیلپرز معمولی زخمی ہوگئے، جبکہ حادثے کے بعد ٹنل کے اندر کچھ دیر تک ٹریفک کی آمدورفت متاثر رہی۔
تفصیلات کے مطابق مرغیوں سے لدی ایک گاڑی، جس کا رجسٹریشن نمبر JK13H-2666 بتایا گیا ہے، جموں سے سری نگر کی جانب جا رہی تھی۔ اسی دوران سری نگر سے جموں کی طرف آنے والا ایک خالی ٹینکر، جس کا رجسٹریشن نمبر PB04AH-1707 ہے، پنتھال ٹنل کے اندر مذکورہ گاڑی سے ٹکرا گیا۔
تصادم اتنا شدید تھا کہ دونوں گاڑیوں کو نقصان پہنچا، جبکہ دونوں گاڑیوں میں سوار ڈرائیور اور ہیلپرز کو معمولی چوٹیں آئیں۔ حادثے کے فوراً بعد موقع پر موجود افراد اور متعلقہ اہلکاروں نے زخمیوں کی مدد کی۔
حادثے کے باعث دونوں متاثرہ گاڑیاں ٹنل کے اندر ہی رک گئیں، جس سے شاہراہ پر کچھ دیر کے لیے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی اور ٹنل سے گزرنے والے مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شاہراہ پر ٹریفک کی معمول کی نقل و حرکت بحال کرنے کے لیے متعلقہ حکام اور اہلکار فوری طور پر موقع پر پہنچے ۔
اہلکاروں نے حادثے میں ملوث گاڑیوں کو سڑک سے ہٹانے اور ٹریفک کو منظم کرنے کے اقدامات کیے، جس کے بعد شاہراہ پر آمدورفت بحال کردی گئی۔ حکام نے حادثے کی وجوہات کا تعین کرنے کے لیے مزید کارروائی شروع کردی ہے۔ حادثے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔