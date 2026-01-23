ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وادی بھر میں معراجُ العالم کی تقریب نہایت ہی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی
اس موقع پر ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول جن میں مرد، خواتین اور بچے شامل تھے، نے حضرت بل میں نمازِ جمعہ ادا کی۔
سری نگر: (جاوید احمد ڈار) مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں آج موسمی خرابی کے بعد بھی وادی بھر میں معراجُ العالم کی تقریب نہایت ہی عقیدت و احترام اور گہرے مذہبی جذبے کے ساتھ منائی گئی، جس میں سب سے بڑا اجتماع سری نگر کے آثار شریف حضرت بل میں منعقد ہوا۔
اس موقع پر ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن میں مرد، خواتین اور بچے شامل تھے، نے حضرت بل میں نمازِ جمعہ ادا کی۔ نماز کے بعد عقیدت مندوں کو رسولِ اکرم کے موۓ مقدس تبرکات کی زیارت (دیدار) کا شرف بھی حاصل ہوا۔
اس بابرکت دن کی روحانی فضا فجر کی نماز سے ہی قائم ہو گئی تھی۔ انتظامیہ کی جانب سے عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے سیکیورٹی، ٹرانسپورٹ اور دیگر بنیادی سہولیات سمیت جامع انتظامات کیے گئے تھے تاکہ پروگرام بخوبی انجام پا سکے۔اس سلسلے میں مساجد، زیارت گاہوں، خانقاہوں اور امام بارگاہوں میں معراج العالم کی مناسبت سے خصوصی مجالس کا انعقاد کیا گیا۔ علمائے کرام اور ائمہ مساجد نے پیغمبر اسلامﷺ کی زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی جب کہ نعت خوانوں نے نعتیہ کلام پڑھے۔ وہیں زائرین کی کثیر تعداد کی موجودگی میں درود و اذکار اور خاص دعائیں پڑھی گئیں۔