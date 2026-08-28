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سرینگر شہر سے سیکٹریٹ، اسمبلی، شالی اسٹور، جیل سب غائب ہوں گے؟
ماسٹر پلان کے تحت سرکاری دفاتر مضافات منتقل ہوں گے اور تاریخی عمارتوں کو سیاحتی مرکز بنانے کی تجویز ہے۔
Published : August 28, 2026 at 5:16 PM IST|
Updated : August 28, 2026 at 5:25 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سرینگر میں شہر کے تجارتی اور انتظامی مرکز کو جدید شہری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کیلئے 22 بڑے سرکاری دفاتر کو شہر کے مضافات میں منتقل کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ حکام کا خیال ہے کہ شہر میں جگہ کی قلت کو دور کرنے نیز سیاحت اور تجارت کیلئے نیا بنیادی ڈھانچہ تیار کرنے کیلئے ان دفاتر کی منتقلی ناگزیر ہے۔ ان تبدیلیوں کی تجویز سرینگر ماسٹر پلان 2035 میں دی گئی ہے جس کا بنیادی محور انتطامی ڈھانچے کو نئے خطوط پر استوار کرنا ہے۔
یہ اقدامات اس حقیقت کے پیش نظر تجویز کیے گئے ہیں کہ سرینگر کا آبادی والا علاقہ موجودہ 416 مربع کلومیٹر سے بڑھ کر سال 2035 میں کم و بیش 766 مربع کلومیٹر تک پھیل جائے گا اور اسکی موجودہ آبادی 12 لاکھ سے بڑھ کر 30 لاکھ ہونے کی توقع ہے۔ مکانات اور شہری ترقی محکمہ کی ٹاؤن پلاننگ آرگنائزیشن (ٹی پی او) کشمیر کی طرف سے تیار کردہ، ماسٹر پلان سرینگر-2035 کو ریاستی انتظامی کونسل (ایس اے سی) نے منظوری دی تھی، جس کی سربراہی اس وقت کے گورنر آنجہانی ستیہ پال ملک نے 13 فروری 2019 کو جموں کے راج بھون میں دی تھی۔
اس منصوبے کو 7 مارچ 2019 کو ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفائی یا مشتہر کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب جموں و کشمیر کو ریاستی درجہ حاصل تھا۔ اس نوٹیفکیشن کے چھ ماہ بعد 5 اگست، 2019 کو ریاست کا درجہ گھٹاکر اسے مرکزی زیر انتظام علاقہ بنادیا گیا اور ریاست کے دو ٹکڑے کرکے لداخ اور جموں و کشمیر کی یونین ٹریٹریز معرض وجود میں لائی گئیں۔
ای ٹی وی بھارت کو حکام نے بتایا کہ ڈل اور نگین جھیلوں کے بفر زون سے متعلق ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ کی ہدایات کے بعد ماسٹر پلان میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں۔ مجوزہ ترامیم، ایک بار جموں و کشمیر کابینہ کی منظوری کے بعد ماسٹر پلان میں شامل کی جائیں گیں اور اسے ازسر نو نوٹیفائی کیا جائے گا۔
اس منصوبے کے تحت تمام ضلعی سطح کے دفاتر اور ڈویژنل انتظامیہ کی جگہوں کو ایک ہی احاطے میں بٹہ مالو علاقے قائم ہونے والے منی سیکرٹریٹ منتقل کیا جائے گا جس میں انتظامی دفاتر کام کریں گے جبکہ کئی دیگر سرگرمیوں کا مرکز بھی یہی مقام ہوگا۔ منصوبے میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کی جگہیں کاروبار کے فروغ، سیاحت کے بنیادی ڈھانچے کے استحکام اور دیگر سرگرمیوں کے لیے استعمال کی جائیں گیں اور اس کے علاوہ علاقے میں کچھ ایسے مقامات بنائے جائیں گے جہاں درختوں کی اچھی خاصی تعداد اگائی جاسکے تاکہ اس گرین زون سے شہر کا ماحولیاتی توازن قائم رہ سکے۔
ماسٹر پلان نے مستقبل میں، سول سیکریٹریٹ کی عمارت کو، جو شہر میں حکومت کا سب سے بڑا ادارہ ہے، شہر کے مضافات میں واقع نوگام علاقے میں منتقل کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ یہ سیکریٹیریٹ کی موجودہ جگہ سے تقریباً 10 کلومیٹر دور ہے۔ پلان میں کہا گیا ہے کہ سیکریٹریٹ شہر میں اپنے موجودہ مقام پر اس وقت تک کام کرتا رہے گا جب تک حکومت فیصلہ کر لے۔
حکومت کا حتمی فیصلہ ٓانے تک پلان میں یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ نوگام بائی پاس پر جو ٹریفک ری ہیبلٹیشن پارک بنائی گئی ہے، اسے محفوظ کیا جائے تاکہ ایک مرحلے پر اس میں سیکریٹریٹ کی عمارت تعمیر کی جاسکے۔ سیکریٹیریٹ اور دیگر عمارتوں کی شہر سرینگر سے منتقلی کی تجویز 21 سال قبل اُسوقت کی پیپلز ڈیموکرٹک پارٹی (پی ڈی پی) اور کانگریس کی مخلوط حکومت کے دوران بھی سامنے آئی تھی جب کہاگیا تھا کہ سرینگر کے دارلحکومت کے دفاتر کو ضلع بارہمولہ کے تاریخی مقام پریہاسپورہ منتقل کیا جائے گا اور وہاں ایک نیا شہر بسایا جائے گا جو جدید سہولیات کے ساتھ لیس ہوگا ۔
اُس وقت کی اپوزیشن جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) نے اس تجویز کی مخالفت کی تھی، بلکہ اس منصوبے کے تناظر میں عوامی حلقوں میں شہری اور دیہاتی تفریق کا موضوع بھی زیر بحث آگیا تھا۔ اس وقت کے وزیر خزانہ اور منصوبہ بندی پی ڈی پی کے سابق رہنما مظفر حسین بیگ کی طرف سے تجویز کردہ آئیڈیا کا مقصد سرینگر کو ایک تاریخی سیاحتی مقام میں تبدیل کرنا تھا۔ بیگ نے اعلان کیا تھا کہ 3500 کروڑ روپے کے اس منصوبے کو نئی دہلی کی منظوری مل گئی تھی۔
مشاہدین کا کہنا ہے کہ اپوزیشن جماعت اور دیگر حلقوں کی جانب سے منفی ردعمل کا سامنا کرنے کے بعد یہ منصوبہ کھٹائی میں پڑگیا۔ سول سیکریٹریٹ کے علاوہ منصوبہ میں محکمہ جنگلات کو لال چوک سے، اولڈ اسمبلی کمپلیکس کو شیر گڑھی سے، اولڈ سیکرٹریٹ کمپلیکس، ڈویژنل کمشنر اور ڈپٹی کمشنر آفس کمپلیکس کو ٹنکی پورہ سے ،ڈائریکٹوریٹ آف سکول ایجوکیشن، کشمیر کو بربرشاہ سے، باغبانی اور زراعت کے محکمے کو لال منڈی سے منتقل کرکے مجوزہ منی سیکرٹریٹ میں منتقل کرنے کی تجویز دی گئی ہے جس کی تعمیر کا سنگ بنیاد اگرچہ 2018 میں رکھا گیا تھا لیکن اسکے بعد اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔
جانکار حلقوں کے مطابق 80.26 کروڑ کا پروجیکٹ فنڈز کی کمی کی وجہ سے سنگ بنیاد رکھنے کے مرحلے سے آگے نہیں بڑھ سکا ہے حالانکہ علاقے سے بس اسٹینڈ کو منتقل کرنے میں عجلت کا مظاہرہ کیا گیا جس سے نجی ٹرانسپورٹ کے ساتھ وابستہ ہزاروں افراد کا روزگار متاثر ہوا۔ حکومت نے پہلے ہی ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس کو بٹہ مالو کے ٹینگ پورہ میں منتقل کر دیا ہے، جو کہ نیشنل ہائی وے کے قریب ہے، اور ہائی کورٹ آف جموں و کشمیر اینڈ لداخ کے سرینگر ونگ کے لیے بمنہ کے رکھ گنڈ میں ایک نیا کمپلیکس بن رہا ہے۔ اس کا سنگ بنیاد اس وقت کے چیف جسٹس آف انڈیا این وی رمنا نے 2021 میں رکھا تھا۔
ماسٹر پلان میں سرینگر بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب دور درشن کے دفتر، گپکار روڑ پر واقع چیف جسٹس کی رہائش گاہ، شہید گنج میں کنزیومر افیئرز اینڈ پبلک ڈسٹری بیوشن (سی اے پی ڈی) کے گوداموں کو ریلوے اسٹیشن کے قریب بڈگام کے ڈرائی پورٹ میں منتقل کرنے اور اس جگہ کو پبلک پارک، پلے فیلڈ، کرافٹ سینٹر اور ملٹی لیول پارکنگ میں تبدیل کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔
پرانا اسمبلی کمپلیکس، جو خستہ حالت میں پڑا ہے، اور اس کی کچھ بیرونی عمارتوں میں اس وقت سنٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل (سی اے ٹی) موجود ہے، کو منی سیکرٹریٹ میں منتقل کرنے کی تجویز دی گئی ہے، موجودہ عمارتوں کو سیاحت کے بنیادی ڈھانچے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ پرانا سیکرٹریٹ کمپلیکس جو میوزیم اور آرٹ گیلری میں تبدیل ہو چکا ہے اسے بھی منی سیکرٹریٹ میں منتقل کرنے کی تجویز ہے۔
اسی طرح ڈویژنل اور ڈپٹی کمشنرز کے دفاتر، جو اس وقت شہر کے ٹنکی پورہ علاقے میں، سول سیکرٹریٹ کے قریب واقع ہیں، کو سیاحت کے بنیادی ڈھانچے میں تبدیل کیا جائے گا۔ پولو ویو میں ڈائریکٹر انفارمیشن اور ڈی آئی جی ٹریفک کا ہیڈ کوارٹر نیشنل ہائی وے کے ساتھ ساتھ بمنہ میں بائی پاس پر منتقل کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح شہر کے کرن نگر علاقے میں واقع ڈسٹرکٹ پولیس لائنز کو عید کے موقع پر نور باغ منتقل کرنے کی تجویز ہے۔
شہر کے وسط میں واقع مائسمہ میں واقع ویٹرنری ہسپتال کو عیدگاہ کے نورباغ علاقے میں منتقل کرنے اور اس کے موجودہ انفراسٹرکچر کو سیاحت کے لیے تبدیل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ سینے کے امراض کا ہسپتال جو کہ گنجان آبادی والے ڈلگیٹ کے درگجن علاقے میں واقع ہے، اس کے موجودہ مقام سے 10 کلومیٹر دور زیون میں شہر کے مضافات میں منتقل کرنے کی تجویز ہے۔
موجودہ سی ڈی ہسپتال کو کمیونٹی سہولت مرکز میں تبدیل کرنے کی تجویز ہ اندرون کاٹھی دروازہ میں واقع تاریخی سنٹرل جیل اور نفسیاتی امراض سے متعلق ہسپتال کو سرینگر کے مضافات میں واقع صنعتی علاقہ کھنموہ میں منتقل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ جیل کی موجودہ عمارت کو کرافٹ سنٹر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
رعناواری کے ہی بادام واری علاقے میں واقع گورنمنٹ کا پولٹری فارم بھی منقتل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اسے بھی کھنموہ میں منتقل کرنے کی تجویز ہے جبکہ موجودہ عمارت کو ڈیزاسٹر سیل میں تبدیل کرنے کی تجویز ہے۔
کوڑھ کے مریضون کیلئے ماضی میں قائم کی گئی "لیپر کالونی" اور اسکے ملحقہ لیپر اسپتال کو جوکہ شہر کے مضافاتی علاقہ لال بازار کے اندر، نگین جھیل کے مغربی کنارے پر واقع ہے، شہر کے مضافات میں کھمبر، شوہامہ، ہمچی اور سعید پورہ میں شہر کے شمال کی طرف منتقل کرنے کی تجویز ہے، اور موجودہ کالونی کو بھی تبدیل کرنے کی تجویز ہے، جس میں بہت سے خاندان رہتے ہیں، جو کوڑھ کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے۔
جواہر نگر علاقے کے قریب لال منڈی میں واقع باغبانی اور زراعت کے محکموں کو سیاحت اور متعلقہ کاموں کے لیے استعمال کرنے کی تجویز ہے، جب کہ ان دفاتر کو بٹہ مالو کے مجوزہ منی سیکریٹریٹ میں منتقل کیا جائے گا۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اگست میں شہر کے متعدد علاقوں کا علی الصبح غیر روایتی دورہ کیا اور وزراء و افسران کے ہمراہ کئی ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ دورے کے بعد انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ شہر کے لوگوں کے جو مطالبات ہیں انہیں پورا کیا جائے گا اور خاص طور پر سرینگر شہر پر دباؤ کو کم کرنے کی کوشش کی جائے گی جبکہ ٹریفک جام کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ تاہم شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر میں بھیڑ یا آبادی کا دباؤ کم کرنے کے منصوبوں سے مقامی آبادی کی روزی روٹی متاثر نہیں ہونی چاہئے اور نہ ہی اس نقل و حرکت سے تاجروں کیلئے معاشی مسائل پیدا کئے جائیں۔
ایک مقامی تاجر یاسر منڈو نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ان دفاتر اور گورننس سینٹرز کے ارد گرد رہنے والے لوگ متاثر ہوں گے کیونکہ ان کی روزی روٹی متاثر ہوگی۔ حکومت کو ان لوگوں کی روزی روٹی کے حوالے سے بحالی پر غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شہر کے گنجان آباد علاقوں میں شادیوں، ماتم کے دوران جگہ کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بچوں اور نوجوانوں کے پاس کھیل کے میدانوں کی کمی ہے۔ انکے مطابق اس قسم کے بنیادی ڈھانچے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔
کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن، ایک ادارہ ہے جو دکانداروں اور تاجروں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس تنظیم کے ترجمان قاضی توصیف کا کہنا ہے کہ سرینگر کے ماسٹر پلان کے منصوبہ سازوں نے یہ جاننے کے لیے ایک اقتصادی سروے کیا ہوگا کہ اس تجویز سے دکانداروں، ٹرانسپورٹروں اور ریستوران مالکان کی روزی روٹی پر کتنا اثر پڑے گا؟ انکے مطابق حکومت کو دفاتر اور اہم مقامات کی منتقلی کے اثرات کے بارے میں ایک وائٹ پیپر لانا چاہیے اور تجارتی اداروں کے ساتھ مشاورت بھی کرنی چاہیے۔
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