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کشمیر: گرمی نے توڑے ریکارڈ، سرینگر میں پارہ سیزن کی بلند ترین سطح35.9ڈگری تک پہنچ گیا
سرینگر سمیت کشمیر میں شدید گرمی کی لہر کے بیچ محکمہ موسمیات نے آئندہ چند دنوں میں بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔
Published : July 18, 2026 at 7:30 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سرینگر میں ہفتہ کو رواں سیزن کا اب تک کا سب سے گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا جہاں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.9 ڈگری سیلسیش ریکارڈ کیا گیا، جبکہ پوری وادی شدید گرمی کی لہر جاری ہے۔ یہ درجہ حرارت معمول سے 5.8 ڈگری زیادہ تھا۔
تاہم، سرینگر کا درجہ حرارت گزشتہ سال 6 جولائی کو ریکارڈ کیے گئے 37.4 ڈگری سیلسیش سے کم رہا۔ اس کے علاوہ 29 جولائی 2024 کو بھی سرینگر میں 36.2 ڈگری سیلسیش درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا تھا۔
کشمیر کے دیگر کئی علاقوں میں بھی غیر معمولی گرمی دیکھی گئی۔ کپوارہ میں 35.6 ڈگری سیلسیش، بارہمولہ اور گاندربل میں 34.5 ڈگری سیلسیس، شوپیان میں 34.4 ڈگری سیلسیس، پلوامہ میں 33.4 ڈگری سیلسیس، کوکرناگ میں 33.1 ڈگری سیلسیس اور قاضی گنڈ میں 32.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ مشہور سیاحتی مقام گلمرگ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.6 ڈگری سیلسیس رہا۔
جموں میں درجہ حرارت
جموں خطے میں جموں شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سیلسیس، کٹھوعہ میں 34.8 ڈگری سیلسیس اور پونچھ میں 33.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
خطہ لداخ میں بھی گرمی
شدید گرمی کا اثر لداخ میں بھی دیکھا گیا، جہاں نوبرا ویلی میں 36.7 ڈگری سیلسیس، کرگل میں 35.8 ڈگری سیلسیس اور لیہہ میں 33.4 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔
محکمہ موسمیات، سرینگر، نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش اور گرج چمک کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے بعد اگلے دو دنوں میں بارش کی سرگرمی میں مزید اضافہ متوقع ہے اور مرکزی زیر انتظام علاقے کے بیشتر حصوں میں بارش ہونے کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ چند دنوں کے دوران بعض مقامات پر گرج چمک، آسمانی بجلی اور 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چل سکتی ہی۔
20 جولائی سے 23 جولائی کے درمیان بعض علاقوں میں موسلادھار بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جس کے باعث لینڈ سلائیڈنگ، مٹی کے تودے گرنے، پہاڑوں سے پتھر لڑھکنے، اچانک سیلاب اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔
محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق اتوار کو سرینگر میں مطلع 'جزوی طور' سے 'زیادہ تر' ابر آلود رہنے کا امکان ہے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہ سکتا ہے۔ جبکہ جموں میں ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے۔
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