برفانی تودے میں سات شہری ہلاکتوں کے دوسرے روز بھی سرینگر - لیہہ شاہراہ بند
برفانی تودے کی زد میں آکر ہلاک ہونے والوں میں ایک خاتون سمیت دس سالہ بچہ بھی شامل ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 28, 2026 at 7:41 PM IST
سرینگر (نیوز ڈیسک): کشمیر اور لداخ کو زوجیلا پاس کے ذریعے سے جوڑنے والی سرینگر - لیہہ شاہراہ گزشتہ روز سے بدستور بند ہے۔ جمعہ کو برفانی تودہ کی زد میں گاڑیاں دب گئیں اور اس المناک حادثے میں کم از کم سات افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ گزشتہ روز ہی حکام نے پانچ افراد کی لاشیں بازیاب کر لی تھیں جبکہ دو مزید افراد کی جسد خاکی کو آج بازیاب کر لیا گیا۔
حکام کا کہنا ہے کہ ریسکیو آپریشن اور برف صاف کرنے کا عمل جاری ہے اور اس آپریشن کے دوران اہم روڈ لنک کو آج بھی ٹریفک کے لیے بند رکھا گیا ہے۔ حکام نے سانحے کی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ جمعہ کو وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع میں زوجیلا پاس کے قریب زیرو پوائنٹ پر برفانی تودے میں کئی گاڑیاں دب جانے سے سات اب تک کل افراد ہلاک ہو گئےہیں۔ مرنے والوں میں ایک دس سالہ بچہ بھی شامل ہے۔
ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ برفانی تودے کی وجہ سے جمع ملبے کو سڑک پر سے صاف کیے جانے کے بعد ہی گاڑیوں کو اس 434 کلومیٹر طویل ہائی وے پر سے گزرنے کی اجازت دی جائے گی۔
قابل ذکر ہے کہ یہ ہائی وے ایک اسٹریٹجک اہمیت کی حامل دو لین والی سڑک ہے جو سرینگر اور لیہہ کو زمینی راستے سے جوڑتی ہے اور برفباری کے بعد موسم میں تھوڑی بہتری کے ساتھ ہی یہاں برفانی تودے گرتے رہتے ہیں۔
