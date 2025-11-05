ETV Bharat / jammu-and-kashmir
گلمرگ، سونمرگ اور کپواڑا میں برفباری، سیاحوں میں خوشی کی لہر، سرینگر لیہہ شاہراہ بند
گاندربل کے سونہ مرگ، زوجیلا اور گگن گیر میں تیز برفباری سے سڑک پر پھسلن پیدا ہو گئی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 5, 2025 at 10:20 AM IST
گاندربل، جموں وکشمیر (فردوس احمد تانترے): وادیٔ کشمیر کو لداخ یو ٹی سے ملانے والی 434 کلومیٹر طویل سری نگر لیہہ قومی شاہراہ تازہ برفباری کی وجہ سے آج بند ہے۔ تفصیلات کے مطابق گاندربل کے سونہ مرگ، زوجیلا اور گگن گیر میں تیز برفباری کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے سونہ مرگ سڑک پر پھسلن پیدا ہونے سے چھوٹی گاڑیوں کی آمد و رفت بھی متاثر ہوئی ہے۔
سرکاری ذرائع نے بتایا کہ شاہراہ پر کل رات سے ہی برف باری کا سلسلہ جاری ہے اور سڑک پر پھسلن کی وجہ سے خاص طور پر زوجیلا کے پاس، شیطانی نالہ پر گاڑیوں کی آمد ورفت معطل کردی گئی ہے۔
شاہراہ پر ٹریفک روک دیا گیا، متعدد گاڑیاں درماندہ
ذرائع کا کہنا تھا کہ متعدد گاڑیاں، جو اپنی اپنی منزلوں پر روانہ تھیں، شاہراہ کے دونوں اطراف میں درماندہ (پھنسی ہوئی) ہیں۔ ٹریفک پولیس کے ذرائع نے بتایا کہ منی مرگ کی طرف سے زوجیلا پاس پر برف صاف کرنے کا کام شروع کیا جائے گا اگر موسم ٹھیک ہوا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آج شاہراہ پر ٹریفک آمد ورفت تقریباً نا ممکن ہے۔
گلمرگ میں بھی تازہ برفباری
مشہور سیاحتی مقام گلمرگ میں منگل کو تازہ برفباری ہوئی اور اس دوران عفروت اور اس کے مختلف علاقوں میں سفید چادر نے اس خوبصورت علاقے کو اپنے لپیٹ میں لیا۔ اس موقع پر برف باری نے سیاحوں اور مقامی لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر دیں، جو سرد موسم سے لطف اندوز ہوتے اور سردیوں کے دلکش مناظر کو اپنے کیمرے قید کرتے نظر آئے۔
اس دوران سیاحت کے اسٹیک ہولڈرز نے برف باری کا خیرمقدم کیا ہے اور آنے والے موسم سرما کا استقبال کرتے ہوئے ایک متحرک موسم کی امید کا اظہار کیا ہے، خاص طور پر اسکیئنگ اور برف کی دیگر مہم جوئی کے لیے امید ظاہر کی ہے۔
ٹور ازم کو فروغ ملنے کی توقع
آپ کو بتادیں کہ موسمی حکام کے مطابق آنے والے دنوں میں کشمیر کے بالائی علاقوں میں مزید برف باری متوقع ہے، جس سے سیاحوں اور سرمائی کھیلوں کے شائقین کے جوش میں اضافہ ہوگا۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں سے گلمرگ کے مختلف علاقوں میں وادی کے ساتھ ساتھ ملک کی دیگر ریاستوں سے سیاح گلمرگ کا رخ کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور اس سے اگر ہم ٹور ازم کی بات کریں تو امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں ٹور ازم کو بھی فروغ ملنے والا ہے۔
اکتوبر 2025 کے پہلے ہفتہ میں ریکارڈ کی گئی تھی برفباری
واضح رہے کہ اس سے قبل وادیٔ گریز کی اونچی چوٹیوں پر 3 اور 4 اکتوبر 2025 کی درمیان شب جمعہ کی رات ہلکی برف بھاری دیکھنے کو ملی تھی۔ یوں اس سال اکتوبر کے آغاز میں ہی یہاں موسم سرما نے دستک دے دی تھی۔ عمومی طور پر وادئ گریز کی اونچی چوٹیوں پر یہ نظارہ اکتوبر کے اواخر یا پھر نومبر کے بعد کبھی بھی دیکھنے کو ملتا تھا۔ گریز کی وادئ تلیل کے کلشے علاقے کے ساتھ ساتھ چند دیگر اونچی چوٹیوں پر ہلکی برف بھاری ہوئی تھی۔ جب کہ وادیٔ گریز کے میدانی علاقوں میں وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔
( گلمرگ سے کوثر عرفات کی رپورٹ )