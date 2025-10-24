ETV Bharat / jammu-and-kashmir

سری نگر۔ کٹرا وندے بھارت ایکسپریس 29 اکتوبر سے ریاسی اسٹیشن پر رکے گی، مسافروں کو ہوگا فائدہ

مسافروں کی سہولت کے لیے وندے بھارت ایکسپریس ریاسی میں دونوں سمتوں میں دو منٹ کے لیے رکے گی۔

سری نگر۔ کٹرا وندے بھارت ایکسپریس 29 اکتوبر سے ریاسی اسٹیشن پر رکے گی، مسافروں کو ہوگا فائدہ
سری نگر۔ کٹرا وندے بھارت ایکسپریس 29 اکتوبر سے ریاسی اسٹیشن پر رکے گی، مسافروں کو ہوگا فائدہ (File Photo ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 24, 2025 at 9:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

جموں: (عامر تانترے) مسافروں کی سہولت کو بڑھانے اور جموں ڈویژن میں مقامی مانگ کو پورا کرنے کے لیے، ٹرین نمبر 26401-26402 سری نگر- کٹرا وندے بھارت ایکسپریس 29 اکتوبر سے ریاسی ریلوے اسٹیشن پر رکے گی۔

حکام نے جمعہ کو بتایا کہ ٹرین تجرباتی بنیادوں پر رکے گی۔ فی الحال، وندے بھارت سیمی ہائی سپیڈ ٹرین کٹرا اور سری نگر کے درمیان بانہال میں صرف ایک بار رکتی ہے۔ مسافروں کی سہولت کے لیے وندے بھارت ایکسپریس ریاسی میں دونوں سمتوں میں دو منٹ کے لیے رکے گی۔

ریلویز کے سینئر ڈویژنل کمرشل منیجر، اپرائٹ سنگھل نے کہا، "اس نئے اسٹاپ کا مقصد ضلع ریاسی سے مسافروں کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنا ہے، جو ویشنو دیوی کی عبادت گاہ اور دنیا کے بلند ترین ریلوے پل چناب پل سے قربت کی وجہ سے ایک بڑا مذہبی اور سیاحتی مقام ہے۔"

ریلوے نے مسافروں سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے سرکاری ویب سائٹ اور این ٹی ای ایس سے مشورہ کریں۔

حکم کے مطابق، "محکمہ تجارت سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اسٹیشنوں پر ٹکٹوں کی فروخت پر کڑی نظر رکھیں اور جائزہ کے لیے پانچ ماہ کے اندر اس دفتر کو رپورٹ پیش کرے۔"

وزیر اعظم نریندر مودی نے 6 جون کو جموں و کشمیر میں کٹرا اور سری نگر کے درمیان وندے بھارت ٹرین سروس کو ہری جھنڈی دکھائی۔ یہ وادی کشمیر اور جموں خطے کے درمیان پہلی ریل سروس ہے۔ اس کے آغاز کے بعد سے، مقامی طلب کو پورا کرنے کے لیے اضافی اسٹاپیجز شامل کیے گئے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

سری نگر تا کٹڑا وندے بھارت ٹرین اب جموں تک، وِسٹاڈوم کوچ بھی سیاحت کے لیے متعارف

سرینگر جموں شاہراہ کی بندش کے بیچ وندے بھارت ٹرین حیات بخش سہولت ثابت

TAGGED:

SRINAGAR KATRA VANDE BHARAT EXPRESS
VANDE BHARAT STOP AT REASI
SEMI HIGH SPEED TRAIN
سری نگر کٹرا وندے بھارت ایکسپریس
KATRA VANDE BHARAT EXPRESS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.