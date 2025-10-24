ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سری نگر۔ کٹرا وندے بھارت ایکسپریس 29 اکتوبر سے ریاسی اسٹیشن پر رکے گی، مسافروں کو ہوگا فائدہ
مسافروں کی سہولت کے لیے وندے بھارت ایکسپریس ریاسی میں دونوں سمتوں میں دو منٹ کے لیے رکے گی۔
Published : October 24, 2025 at 9:46 PM IST
جموں: (عامر تانترے) مسافروں کی سہولت کو بڑھانے اور جموں ڈویژن میں مقامی مانگ کو پورا کرنے کے لیے، ٹرین نمبر 26401-26402 سری نگر- کٹرا وندے بھارت ایکسپریس 29 اکتوبر سے ریاسی ریلوے اسٹیشن پر رکے گی۔
حکام نے جمعہ کو بتایا کہ ٹرین تجرباتی بنیادوں پر رکے گی۔ فی الحال، وندے بھارت سیمی ہائی سپیڈ ٹرین کٹرا اور سری نگر کے درمیان بانہال میں صرف ایک بار رکتی ہے۔ مسافروں کی سہولت کے لیے وندے بھارت ایکسپریس ریاسی میں دونوں سمتوں میں دو منٹ کے لیے رکے گی۔
ریلویز کے سینئر ڈویژنل کمرشل منیجر، اپرائٹ سنگھل نے کہا، "اس نئے اسٹاپ کا مقصد ضلع ریاسی سے مسافروں کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنا ہے، جو ویشنو دیوی کی عبادت گاہ اور دنیا کے بلند ترین ریلوے پل چناب پل سے قربت کی وجہ سے ایک بڑا مذہبی اور سیاحتی مقام ہے۔"
ریلوے نے مسافروں سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے سرکاری ویب سائٹ اور این ٹی ای ایس سے مشورہ کریں۔
حکم کے مطابق، "محکمہ تجارت سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اسٹیشنوں پر ٹکٹوں کی فروخت پر کڑی نظر رکھیں اور جائزہ کے لیے پانچ ماہ کے اندر اس دفتر کو رپورٹ پیش کرے۔"
وزیر اعظم نریندر مودی نے 6 جون کو جموں و کشمیر میں کٹرا اور سری نگر کے درمیان وندے بھارت ٹرین سروس کو ہری جھنڈی دکھائی۔ یہ وادی کشمیر اور جموں خطے کے درمیان پہلی ریل سروس ہے۔ اس کے آغاز کے بعد سے، مقامی طلب کو پورا کرنے کے لیے اضافی اسٹاپیجز شامل کیے گئے ہیں۔