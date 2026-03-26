مختصر بندش کے بعد سرینگر جموں شاہراہ پر ٹریفک بحال

سرینگر جموں شاہراہ پر رام بن میں مٹی کے تودے گرآنے کی وجہ سے ٹریفک کو عارضی طور معطل کر دیا گیا تھا۔

مختصر بندش کے بعد سرینگر جموں شاہراہ پر ٹریفک بحال
مختصر بندش کے بعد سرینگر جموں شاہراہ پر ٹریفک بحال (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : March 26, 2026 at 8:26 PM IST

رام بن (نواز رونیال): سرینگر جموں قومی شاہراہ چند گھنٹوں تک بند رہنے کے بعد گاڑیوں کی یکطرفہ آمد و رفت کے لیے بحال کر دی گئی ہے۔ جمعرات کی دوپہر سرینگر جموں شہاراہ (NH44) جموں صوبہ کے رام بن ضلع میں پتھر گرآنے کی وجہ سے ٹرفک کی آوا جاہی کے لیے بند کر دی گئی تھی تاہم حکام کی جانب سے فوری رد عمل کے بعد ہائی وے کو چند گھنٹوں میں ہی ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا۔

مختصر بندش کے بعد سرینگر جموں شاہراہ پر ٹریفک بحال (ای ٹی وی بھارت)

حکام نے بتایا کہ ضلع کے جیسوال پُل، چندر کوٹ کے مقام پر مٹی کا تودہ اور بڑے بولڈر گر انے کی وجہ سے ٹریفک کی آمد و رفت بند کر دی گئی تھی تاہم فوری طور پر مشینری اور عملہ کو کام پر لگا دیا گیا اور چند گھنٹوں میں ہی ملبہ صاف کرکے ہائی وے پر درماندہ گاڑیوں کو اپنی اپنی منزل کی جانب روانہ ہونے کی اجازت دی گئی۔

ایس ایس پی ٹریفک، نیشنل ہائی وے، راجہ عادل حمید نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ بولڈر گرآنے کے فوراً بعد ہی جموں سے سرینگر اور سرینگر سے جموں کی طرف جانے والی گاڑیوں کو روک کر ہائی کی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بلکہ ہائی کلیئر کیے جانے کے بعد پہلے درماندہ گاڑیوں کو آگے روانہ کیا گیا اور اس کے بعد بقیہ ٹریفک کی نقل و حمل بھی بحال کی گئی۔ تاہم انہوں نے مسافروں سے ہائی وے پر سفر کرنے سے قبل حکام سے رجوع کرکے معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی سفر کرنے کی تلقین کی ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. کشمیر: ہائی وے پر جزوی طور ٹریفک بحال
  2. سرینگر جموں شاہراہ ٹریفک کے لیے دوسرے روز بھی بند، ٹرین سروسز جاری

