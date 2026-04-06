سری نگر۔جموں قومی شاہراہ یکطرفہ ٹریفک کی نقل و حمل بحال کر دی گئی
Published : April 6, 2026 at 9:59 PM IST
رام بن:(نواز رونیال) وادیٔ کشمیر کو ملک کے باقی حصوں کے ساتھ جوڑنے والی سری نگر۔جموں قومی شاہراہ پر آج یکطرفہ ٹریفک کی نقل و حمل بحال کر دی گئی ہے۔ ضلع رام بن کے چندرکورٹ اور کرول کے درمیان جسول پل کے نزدیک شاہراہ پر بھاری لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے گزشتہ شب یہ شاہراہ مکمل طور پر بند ہو گئی تھی، جبکہ پنتھیال کے مقام پر مسلسل پتھر بھی گر رہے تھے۔ تاہم ضلع انتظامیہ رامبن نے بھاری مشینری کی مدد سے شاہراہ کو صاف کر کے یکطرفہ ٹریفک کے لیے بحال کر دیا ہے۔
ڈپٹی کمشنر رام بن، محمد الیاس خان نے بتایا کہ قومی شاہراہ پر رام بن اور بانہال کے درمیان درماندہ گاڑیوں کی یکطرفہ نقل و حمل دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے مسافروں کو ٹریفک ایڈوائزری کے مطابق شاہراہ پر سفر کرنے کی صلاح دی ہے۔واضح رہے رامبن اور بانیال سیکٹر میں پچھلے دو دنوں سے موسلا دھار بارش کی وجہ سے نیشنل ہاوے کرول میں بھاری لینڈ سلائڈنگ اور درخت سڑک پر گر کر آئے ہیں اور لگاتا پہاڑی سے پتھر گر رہے ہیں۔
اتوار کی رات رامبن ضلع میں جموں سری نگر قومی شاہراہ پر ایک بڑا لینڈ سلائیڈنگ ہوا۔ جس کی وجہ سے کرول پل اور چندر کوٹ کے درمیان مسلسل پتھر گرتے رہے۔ سڑک پر پتھروں اور مٹی سمیت ملبہ کی بڑی مقدار گرنے سے صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ اس سے ہائی وے کی دونوں لینیں مکمل طور پر بلاک ہو گئیں، جس سے ٹریفک ٹھپ ہو گئی۔ حفاظتی وجوہات کی بناء پر انتظامیہ نے فوری طور پر روٹ پر ٹریفک معطل کر دی۔ فی الحال، ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے، کارکنان اور مشینری جلد از جلد سڑک کو بحال کرنے کے لیے امدادی کاموں میں مصروف ہے۔ مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ سفر سے گریز کریں جب تک کہ بالکل ضروری نہ ہو اور سفر کرنے سے پہلے موسم کی تازہ ترین معلومات چیک کریں۔