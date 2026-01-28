ETV Bharat / jammu-and-kashmir

سرینگر جموں شاہراہ پر ٹریفک جزوری طور بحال

حکام کا کہنا ہے کہ برف پوری طرح سے ہٹائے جانے کے بعد ہی ہائی وے پر دونوں جانب ٹریفک کی اجازت دی جائے گی۔

ا
سرینگر جموں شاہراہ پر درماندہ مال بردار ٹرک لائن میں (اے این آئی)
رام بن (نواز رونیال) : برفباری کے بعد ٹریفک کے لئے بند کی گئی سرینگر جموں قومی شاہراہ کو جزوی طور چھوٹی گاڑیوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ یاد ہے کہ وادی کشمیر کو زمینی راستے سے ملک کے دوسرے حصوں سے جوڑنے والی 270 کلو میٹر طویل سرینگر جموں نیشنل ہائی وے (NH 44) کو برف باری اور پھسلن کے باعث ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔

حکام کا کہنا ہے کہ شاہراہ پر برف صاف کیے جانے اور حالات میں تھوڑی بہتری آنے کے ساتھ ہی بعد درماندہ چھوٹی گاڑیوں (لائٹ موٹر وہیکلز ) کو قاضی گنڈ اور اودھم پور دونوں جانب سے آگے جانے کی اجازت دی گئی۔ تاہم مال و مسافر بردار گاڑیوں کی لمبی قطاریں ابھی بھی شاہراہ کے دونوں اطراف میں دیکھی جا سکتی ہیں۔

یاد رہے کہ پیر کی شام سرینگر جموں قومی شاہراہ پر ضلع رامبن کے بانہال - رامسو سیکٹر میں برف باری اور پھسلن کے باعث شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا، جس سے آمد ورفت میں معطل ہوئی اور سینکڑوں گاڑیاں درماندہ ہوئیں۔

ڈی ایس پی ٹریفک، نیشنل ہائی وے، ایس پی سنگھ نے بتایا کہ ’’درماندہ گاڑیوں کی کلیئرنس کے بعد ہی شاہراہ پر معمول کا ٹریفک بحال کر دیا جائے گا۔‘‘ انہوں نے کہا کہ ’’ٹریفک کو احتیاط کے ساتھ ریگولیٹ کیا جا رہا ہے۔‘‘ تاہم انہوں نے مسافروں کو جاری کی جا رہی ہدایات پر سختی سے عمل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔

