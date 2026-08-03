سرینگر جموں ہائی وے بحال، کشمیری سیب کی جموں مندیوں میں آمد شروع، مانگ اور قیمتوں میں اضافہ

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سرینگر جموں ہائی وے بحال، کشمیری سیب کی جموں مندیوں میں آمد شروع، مانگ اور قیمتوں میں اضافہ
کشمیر میں ژالہ باری سمیت موسمی مار سے گرچہ پیدوار میں کمی کا خدشہ ہے تاہم منڈیوں میں بہتر قیمت کی امید لگائی جارہی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 3, 2026 at 3:23 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی) : وادی کشمیر سے جموں سمیت ملک کی مختلف منڈیوں میں سیب کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اس سلسلے میں جموں خطے کی سب سے بڑی فروٹ منڈی، نروال، میں کشمیری سیب کی بعض اقسام، جو جولائی اگست میں پک کر تیار ہو جاتی ہیں، پہنچنی شروع ہو گئی ہیں۔ نروال منڈی میں سیب کی آمد کے ساتھ ہی تجارتی سرگرمیوں میں بھی تیزی آ گئی ہے۔
جموں کی فروٹ منڈی میں گالا (Gala)،ریڈ چیف (Red Chief) اور بلغاریئن (Bulgarian) جیسی سیب کی اقسام پہنچ رہی ہیں۔ تاجروں کے مطابق بازار میں کشمیری سیب کی مانگ کافی اچھی ہے اور معیاری و بہتر رنگت والے سیب کی بہترین قیمت مل رہی ہے۔ نروال منڈی کے ایک تاجر، دیویندر، نے بتایا کہ "سیب کی قیمتوں کا زیادہ تر انحصار اس کی کوالٹی، سائز اور رنگت پر ہوتا ہے۔ گالا اور بہترین کوالٹی، اعلیٰ معیار، اچھے وزن اور عمدہ رنگت والے سیب کی فیٹی پیٹی کی قیمت 1000 روپے سے لے کر 1700 روپے تک ہے، جبکہ چھوٹے سائز (105 اور 120 دانہ): تقریباً 12 کلوگرام وزن والی یہ پیٹیاں بھی 1000 روپے سے 1600 روپے کی رینج میں فروخت ہو رہی ہیں جبکہ کم کوالٹی والے، داغ لگے ہوئے سیب کی قیمت 200 روپے سے 600 روپے تک محدود ہے۔ بلغاریئن سیب: اس قسم کی اچھی پیٹی 500 روپے سے 700 روپے کے درمیان فروخت ہو رہی ہے۔"
ہائی وے پر رکاوٹیں دور
سرینگر جموں قومی شاہراہ پر وقتی طور پر آنے والی رکاوٹوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے تاجروں نے بتایا کہ "اب راستہ کھل چکا ہے اور ٹرک بلا تاخیر منڈی پہنچ رہے ہیں۔" بعض ماہرین کا گمان ہے کہ موسمی وجوہاٹ خاص کر ژالہ باری سے اس سال سیب کی پیداوار گزشتہ سال کے مقابلے میں کچھ کم ہے، جس کے باعث امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس بار کاشتکاروں کو پورے سیزن اچھے دام ملیں گے۔
باغبانوں کی محنت اور مہنگے پیسٹی سائیڈز کے اخراجات کا ذکر کرتے ہوئے تاجروں نے امید ظاہر کی کہ "اگر قدرتی آفات (جیسے ژالہ باری یا شدید طوفان) سے فصل محفوظ رہی، تو اس سال باغبانوں کو ان کی سخت محنت کا بہترین معاوضہ اور منافع حاصل ہوگا۔"
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