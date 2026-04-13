رام بن میں نوجوان کی گمشدگی کے بعد کشیدگی، احتجاج کے باعث شاہراہ پر ٹریفک معطل
گاے لے جا رہے ایک نوجوان کا شر پسندوں نے تعاقب کیا اور اس نے نالہ میں چھلانگ لگائی اور اب تک گمشدہ ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 13, 2026 at 2:55 PM IST
رامبن (نواز رونیال) : سرینگر -جموں قومی شاہراہ (NH-44) پر ضلع رامبن کے مکرکووٹ، رامسو میں پیر کے روز تقریباً چار گھنٹوں سے زائد عرصہ دیر تک احتجاج اور مظاہروں کے باعث کلیدی شاہراہ پر دونوں جانب ٹریفک کی آمد و رفت متاثر رہی۔ رام بن کے رہائشیوں کی جانب سے احتجاج پیر کی صبح تقریبا دس بے شروع ہوا اور اسی وقت ٹریفک کی آمد و رفت متاثر ہوئی۔
احتجاج میں رامسو، مکرکوٹ اور پوگل پریستان سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے شرکت کی جس میں گؤ رکشکوں کی جانب سے تعاقب کیے جانے کے بعد 'لاپتہ نوجوان' کے رشتہ داروں کی خاصی تعداد نے بھی شرکت کی۔ احتجاج میں بچوں اور بزرگوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی خاصی تعداد نے بھی شرکت کی۔
حکام کے مطابق جاری احتجاج کے باعث مکرکوٹ سمیت ضلع رامبن کے کئی مقامات پر قومی شاہراہ پر گاڑیوں کی آمد و رفت مکمل طور پر معطل رہی۔ ڈپٹی کمشنر رامبن، محمد الیاس خان، اور ایس ایس پی رامبن ارون گپتا موقع پر پہنچ گئے اور مظاہرین سے بات چیت کر کے حالات معمول پر لانے کی کوششیں کیں۔ علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری کو بھی تعینات کر دیا گیا ہے۔
یاد رہے کہ یہ احتجاج تنویر احمد چوپان نامی ایک مقامی شہری کی گمشدگی کے بعد شروع ہوا، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اتوار کی دوپہر وہ اپنے مویشی لے جا رہا تھا کہ اس دوران شر پسندوں نے اس کا تعاقب کیا اور جان بچانے کے لیے اس نے نالہ بشلری میں چھلانگ لگائی۔ چوپان کے ساتھ ہوئے واقعے کے بعد علاقے میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔
ادھر، تنویر احمد کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے، جس میں این ڈی آر ایف، مقامی پولیس سمیت رضاکاروں کی ٹیم یکجا طور پر تلاشی آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے۔
ادھر، پولیس نے واقعے میں مبینہ طور پر ملوث چار افراد کو گرفتار کر لیا ہے اور تحقیقات کے لیے خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) تشکیل دے دی گئی ہے۔
