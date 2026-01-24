ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرینگر جموں شاہراہ ٹریفک کے لیے دوسرے روز بھی بند، ٹرین سروسز جاری
نیشنل ہائی وے اور مغل روڈ پر ٹریفک بند رہا تاہم وندے بھارت ٹرین سروسز برفباری کے باوجود جاری رہی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 24, 2026 at 11:38 AM IST
جموں (عامر تانترے) : سرینگر جموں قومی شاہراہ (NH 44) نویوگ ٹنل کے دونوں اطراف اور بانیہال کے آس پاس کے علاقوں میں برف جمع ہونے کے باعث گزشہ روز سے گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے لگاتار بند ہے، شاہراہ کے دونوں طرف مسافر و مال بردار گاڑیوں کی لمبی قطار ہائی وے کھلنے کے انتظار میں ہے۔
ہائی وے کے ساتھ ساتھ این ایچ 244 پر بھی ڈوڈہ - کشتواڑ اضلاع کی طرف ٹریفک کی نقل و حرکت روک دی گئی ہے۔ وہیں تاریخی مغل روڈ، سنتھن پاس، ایس ایس جی روڈ، زوجیلا پاس، رازدان ٹاپ اور مرگن ٹاپ، بانڈی پورہ - گریز، کپوارہ کرناہ اور سرینگر لیہہ روڈ بھی برفباری اور پھسلن کے باعث ٹریفک کی آواجاہی کے لیے بند ہیں۔
جمعرات کی رات سے جنوبی کشمیر، چناب ویلی اور خطہ پیر پنجال کے بالائی و میدانی علاقوں میں شدید برفباری اور بارشوں کے باعث معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئی اور بعض مقامات پر چار فٹ تک برف جمع ہونے کی اطلاع ہے۔ بعض نشیبی علاقوں میں یہ موسم کی پہلی برفباری تھی، جس کی وجہ سے طویل خشک موسم سے لوگوں خاص کر کسانوں کو راحت ملی۔
ادھر، برفباری کے باعث ٹریفک متاثر ہونے کے سبب جموں کی جانب سے نگروٹہ اور کشمیر کی جانب سے قاضی گنڈ میں سینکڑوں مسافر و مال بردار گاڑیاں درماندہ ہو گئی ہیں۔ وہیں سرینگر ہوائی اڈے پر فضائی آپریشن بھی گزشتہ روز معطل رہا، جس کی وجہ سے کشمیر آنے اور جانے والے مسافروں کے لیے راحت کی خبر یہ رہی کہ کٹرا - سرینگر وندے بھارت ٹرین برف سے ڈھکی پٹریوں پر آمد و رفت جاری رکھے ہوئے ہے۔
ٹرین کی یہ روانی نہ صرف مسافروں کے لیے سہولت کا باعث بنی بلکہ برف پوش علاقوں سے گزرتے ہوئے دلکش مناظر بھی پیش کیے۔ ریلوے حکام کے مطابق وندے بھارت ٹرین آج بھی بحال رہے گی اور وادی میں آنے یا جانے کے خواہشمند مسافروں کے لیے یہ سہولت دستیاب رہے گی۔
