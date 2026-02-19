ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایجیک لاکھوں ملازمین کی ترجمان ہے، کسی سیاسی جماعت کی غلام نہیں: سجاد احمد پرے
جنرل سیکریٹری ایجیک سجاد احمد پرے نے کہاکہ جموں وکشمیر ایمپلائز جوائنٹ ایکشن کمیٹی ساڑھے چار لاکھ ملازمین بشمول ڈیلی ویجرس وپینشنرس کی ترجمان ہے۔
Published : February 19, 2026 at 8:19 AM IST
سرینگر (جاوید ڈار): مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کی گرمائی دارلحکومت سرینگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، جنرل سیکریٹری ایجیک سجاد احمد پرے نے کہا کہ جموں و کشمیر ایمپلائز جوائنٹ ایکشن کمیٹی (ایجیک) ساڑھے چار لاکھ ملازمین بشمول ڈیلی ویجرز و پینشنرز کی ترجمان و آواز ہے یہ ایک غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے ہمارے قائدین اور موجودہ قیادت نے ہمیشہ ملازمین کی وکالت کی ہے نہ کہ ہم کسی سیاسی پارٹی کے ورکر اور نہ ہی غلام ہے۔
انہوں نے کہا کہ ڈیلی ویجرس نے آج پہلی بار احتجاج نہیں کیا ہے۔بلکہ پانچویں پے کمیشن 'چھٹے پےکمیشن اسکے ایریرس کی واگزاری کیلئے 'ساتویں پے کمیشن 'عمر میں دو سال کے اضافہ اور ڈیلی ویجرس کی مستقلی کیلئے مختلف سرکاروں میں ایجیک کے بینر تلے احتجاج 'ہڑتال اور بھوک ہڑتال کیا گیا۔ اور ہر ایک سرکار نے معاملہ سے بھاگنے کیلئے بہانے تراشے ۔سال 2002 میں مفتی صاحب کے دور میں جب مطالبات کی حصولیابی کی خاطر پرامن احتجاج بلند کیا گیا تو نیشنل کانفرنس پر ملازمین کو بھڑکانے کا الزام عائد کیا گیا۔
2009 میں پی ڈی پی پر لگایا گیا اور جب بی جے پی ۔ پی ڈی پی 2014 میں برسراقتدار آئی تو ڈیلی ویجرس نے پرتاپ پارک سرینگر میں غیر معینہ بھوک ہڑتال شروع کی تو اس وقت کے سرکاری ترجمان نے نیشنل کانفرنس و کانگریس پر ملازمین کو اکسانے کا الزام عائد کیا گیا ۔ گورنر و لیفٹیننٹ گورنر کے دور میں جب ڈیلی ویجرس نے مستقلی و مینمم ویجس ایکٹ کے اطلاق کیلے احتجاجی ریلیاں نکالی تو تمام سیاسی پارٹیوں پر الزام عائد کیا گیا کہ وہ ڈیلی ویجرس کو اکسارہے ہیں۔اور آج وزیر اعلی کی طرفسے احتجاجی ڈیلی ویجرس ایک بار پھر یہی الزام عائد کیا گیا۔
ہمارے مطالبات کو پورا کرنے کے بجائے ہمیں بدنام کر نا سراسر ناانصافی ہے ۔انہوں نے کہا کہ سرکار سے ہمارا سوال ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں 9000 ماہانہ اجرت لینے والا ڈیلی ویجر روز مرہ زندگی کیسے بسر کرے۔سمارٹ بجلی میٹر کی بل، دو وقت کی روٹی کا انتظام ، بزرگ والدین کا علاج و معالجہ کا خرچہ، خدانخواستہ محلق بیماریوں میں مبتلا ڈیلیلسس مریض۔ کینسر مریضوں کا دوائی کا خرچہ جب ایسے اخراجات ہو اور قلیل تنخواہ ملازمین ذہنی تناو کے شکار نہیں ہونگے اور چیخ وپکار نہیں کر ینگے تو کیا کرینگے۔
اب چیخ وپکار کو سیاست سے ساتھ جوڑنا کہاں کا انصاف ہسرینگر ایجیک ملازمین کی ترجمان اور آواز ہے نہ کہ کسی سیاسی جماعت کے ورکر نہ غلام ہے۔ اور مظلوم بے بس ملازمین کو دھمکی دینا ایک وزیر اعلی کی شان کے خلاف ہے اس سے ساڑھے چار لاکھ ملازمین ۔ایکسیٹھ ہزار ملازمین اور تین لاکھ پینشنرس تقریبا 8لاکھ خاندانوں سے وابسطہ 40 لاکھ نفوس کو ناراض کرنا دانشمندی نہیں ہے۔
مزید پڑھیں:ترال: رمضان کی آمد کے ساتھ ہی بازاروں میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہرآیا
انہوں نے کہا کہ گھر کا سربراہ افراد خانہ کو ڈانٹے اسکا ہمیں گلہ نہیں ہے مگر ہمارے مطالبات کو بغیر کسی تاخیر کے غلط رنگ دینا اسکا تمام ڈیلی ویجرس و پوری ملازم برادری کو گلہ و ملال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلی کی طرف سے اس معاملہ کو بات چیت کے ذریعے سے حل کرنے کا خیر مقدم کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ سرکار ڈیلی ویجرس معاملہ پر بات چیت میں فراخ دلی کا مظاہرہ کرکے اس دیرینہ انسانی و سماجی معاملہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حل کریں گی۔