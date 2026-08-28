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سرینگر آئی جی پی کشمیر سوجیت کمار نے عہدہ سنبھالنے کے پہلے ہی دن حضرت بل میں سکیورٹی کا جائزہ لیا
سوجیت کمار نے تسلیم کیا کہ سکیورٹی اقدامات کی وجہ سے مسافروں اور راہگیروں کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
Published : August 28, 2026 at 8:02 PM IST
سرینگر : انسپکٹر جنرل آف پولیس کشمیر زون سوجیت کمار نے جمعہ کو کہا کہ جموں و کشمیر پولیس عوام کی حفاظت اور سلامتی کے لیے پُرعزم ہے۔ انہوں نے جاری عید میلاد النبی ﷺ کی تقریبات کے دوران عوام سے پولیس کے ساتھ تعاون کی اپیل کی۔ سوجیت کمار سری نگر میں درگاہ حضرت بل کے اپنے پہلے فیلڈ دورے کے دوران صحافیوں سے بات کر رہے تھے، جہاں ہزاروں عقیدت مند نماز اور عبادت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔
موقع کی مناسبت سے عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے آئی جی پی نے کہا کہ پولیس نے نماز کے پُرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے وسیع پیمانے پر انتظامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا، "میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کشمیر زونل پولیس ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔" انہوں نے کہا کہ حضرت بل اور دیگر مقامات پر بڑی تعداد میں اجتماعات دیکھنے کو مل رہے ہیں اور عوام سے پولیس کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کی۔
انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ سکیورٹی اقدامات کی وجہ سے مسافروں اور راہگیروں کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، "آج بڑی تعداد میں لوگ نماز ادا کر رہے ہیں۔ امن و قانون برقرار رکھنے کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کو آمدورفت میں کچھ مشکلات کا سامنا ہے۔" انسدادِ دہشت گردی کی کارروائیوں سے متعلق ایک سوال کے جواب میں آئی جی پی سوجیت کمار نے کہا کہ انسدادِ دہشت گردی آپریشنز ہمیشہ کشمیر پولیس کی اولین ترجیح رہے ہیں اور آئندہ بھی جاری رہیں گے۔
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آئی جی پی نے کہا، "آپریشنز پہلے بھی ہماری اولین ترجیح تھے اور اب بھی ہماری اولین ترجیح ہیں۔" سوجیت کمار نے جمعرات کی شام آئی جی پی کشمیر کا عہدہ سنبھالا تھا۔ جمعہ کے روز اپنے دورے کے دوران انہوں نے درگاہ پر زمینی سطح پر سکیورٹی تعیناتی اور مختلف سکیورٹی ایجنسیوں کے درمیان تال میل کا جائزہ لیا۔