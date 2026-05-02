'پھیپھڑوں کے کینسر میں سرینگر پورے ملک میں سر فہرست'
ڈاکٹر اشرف گنائی نے کہا کہ وادی میں 38 فیصد لوگ سگریٹ نوشی کر رہے ہیں جو ایک بڑی اوسط ہے۔
Published : May 2, 2026 at 4:06 PM IST
سرینگر: (پرویز الدین) پھیپڑوں کے کینسر میں سرینگر نے پورے ملک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور یہاں سرطان کے مریضوں کی تعداد پورے بھارت میں سب سے زیادہ ہے۔ جس میں ماحولیاتی آلودگی اور سگریٹ نوشی بنیادی وجوہات مانی جاتی ہیں۔
شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (سکمز) صورہ میں 24 کروڑ لاگت سے نصب کئے گئے طبی آلات کی رسم رونمائی کے دوران ڈائریکٹر سکمز محمد اشرف گنائی نے کہا کہ کشمیر میں سگیرٹ پینے والے لوگوں کی شرح 38 فیصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ سکمز میں 20 نئی سپر اسپیشلیٹی کا آغاز ہوگا اور انسٹی ٹیوٹ کو نئے شعبہ جات میں پوسٹ گریجویٹ اور ایم سی ایچ کی نئی 140 نشستیں ملیں گی۔جس سے اسپتال کو مزید 350 کروڑ روپے کے فنڈس وصول ہوں گے۔
وادی کشمیر میں پھیپھڑوں کے کینسر کے پھیلاؤ پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد اشرف گنائی نے کہا کہ ملک کی سطح پر سال 2021۔22 کے اعداد و شمار جمع کئے گئے ہیں جو آئندہ چند دنوں کے دوران پورے ملک کے سامنے آئیں گے۔ جہاں تک جموں وکشمیر کا تعلق ہے تو سکمز واحد ادارہ ہے جہاں آئی سی ایم آر رجسٹری اور اسپتال کے اعدادو شمار بھی موجود ہیں اور اس پر تحقیق جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعداد و شمار کے ابتدائی جانچ پڑتال کے بعد میں یہ بتا سکتا ہوں کہ سرینگر میں پھیپھڑوں کے سرطان کے مریضوں کی تعداد پورے بھارت میں سب سے زیادہ ہے۔
ڈاکٹر اشرف گنائی نے کہا کہ سرینگر ضلع پھیھٹروں کے سرطان کے معاملے میں پہلے نمبر پر پہنچ گیا ہے۔لیکن تمام اعداد و شمار آئندہ چند دنوں میں صیحیح طریقے سے دیکھنے کے بعد پیش کئے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی سب سے بڑی سگریٹ نوشی اور ماحولیاتی آلودگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وادی میں 38 فیصد لوگ سگریٹ نوشی کر رہے ہیں جو ایک بڑی اوسط ہے کیونکہ یہاں مردوں کی بڑی تعداد سگریٹ پیتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہی وجہ ہے کہ خواتین کے مقابلے میں مردوں میں پھیپھڑوں کا سرطان ذیادہ پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ سرطان پھیلانے کی وجہ جرائم کش ادویات قرار دے رہے ہیں تاہم صیحیح تحقیق اور اعدادو شمار کے بغیر ہم اس پر کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چند دنوں میں صیحیح اور مفصل رپورٹ عوام کے سامنے رکھی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سکمز جہاں مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے میں پیش پیش ہے وہیں تحقیق کے ساتھ طبی تعلیم بھی فراہم کی جارہی ہے۔
ڈاکٹر اشرف گنائی نے کہا کہ مختلف شعبہ جات کی ترقی اور نئے آلات کی تنصیب پر 24 کروڑ روپے صرف ہوئے ہیں جن میں 15 کروڑ روپے مختلف شعبہ جات کی ترقی جبکہ 9 کروڑ روپے کی لاگت سے نئے طبی آلات کو لگا گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سکمز میں رواں برس کے آخر تک 50 فیصد طبی و نیم طبی عملے کی تقرری کا عمل مکمل ہو جائے گی اور نئے عملے کے آتے ہی لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کا عمل تیز کیا جایے گا۔
