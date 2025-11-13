ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وادی کشمیر میں سردی کی لہر میں شدت، سرینگر کا درجہ حرارت منفی 2.1 ڈگری سینٹی گریڈ
محکمہ موسمیات کے مطابق جموں و کشمیر میں 17 نومبر تک موسم کے بنیادی طور پر خشک رہنے کی توقع ہے۔
November 13, 2025 at 11:41 AM IST
November 13, 2025 at 11:53 AM IST
سرینگر: سردی کی لہر نے پورے جموں و کشمیر کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے اور سرینگر میں پارہ مائنس 2.1 ڈگری سیلسیس تک گر گیا ہے جو کہ موسم کی اب تک کی سرد ترین رات ہے۔ محکمہ موسمیات نے جمعرات کو اس بات کی جانکاری دی۔
موسمیاتی مرکز سرینگر کے صبح کے بلیٹن کے مطابق وادی کے بیشتر حصوں میں صاف آسمان اور سرد موسم کے بیچ درجہ حرارت صفر سے نیچے ریکارڈ کیا گیا۔
جنوبی کشمیر کا پہلگام وادی کا سرد ترین مقام تھا، جہاں درجہ حرارت منفی 3.8 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ اس کے بعد شمالی کشمیر میں کپواڑہ دوسرے نمبر پر تھا جہاں کم از کم درجہ حرارت منفی 2.5 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ کشمیر کا گیٹ وے کہے جانے والے قاضی گنڈ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 2.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جب کہ عالمی شہرت یافتہ سکی ریزورٹ گلمرگ نے میں بھی درجہ حرارت صفر سے نیچے درج کیا گیا۔ کوکرناگ میں رات کا درجہ حرارت نسبتاً زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔
جموں ڈویژن کے میدانی علاقوں میں حالات نسبتاً معتدل رہے۔ جموں شہر میں زیادہ سے زیادہ 26.4 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 10.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جب کہ کٹرا میں کم سے کم درجہ حرارت 9.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بانہال (0.1 ° C)، بٹوٹ (2.9 ° C)، اور بھدرواہ (1.0 ° C) جیسے پہاڑی اسٹیشنوں نے بھی رات کے درجہ حرارت میں نمایاں کمی ریکارڈ کی، جو پورے خطے میں موسم سرما کے باقائدہ آغاز کا اشارہ ہے۔
ایم ای ٹی (MeT) کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ اگلے ایک ہفتے تک کسی گیلے موسم کی کوئی پیش گوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ "موسم جموں و کشمیر میں 17 نومبر تک بنیادی طور پر خشک رہنے کی توقع ہے، اس مدت کے دوران رات کے درجہ حرارت میں تقریباً کوئی بہتری کا امکان نہیں ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ 17 نومبر کے بعد رات کے درجہ حرارت میں معمولی بہتری متوقع ہے جو کہ دو سے تین دن تک جاری رہے گی۔ وہیں مہینے کے آخر میں سردی کی شدت دوبارہ بڑھ جائے۔
محکمہ موسمیات نے رہائشیوں اور سیاحوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ صبح سویرے اور دیر شام کے اوقات میں ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں کیونکہ یو ٹی کے بیشتر حصوں میں درجہ حرارت معمول سے نیچے جا رہا ہے۔
