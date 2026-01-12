ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرینگر میں ملاوٹی گھی اور شہد ضبط
محکمہ فوڈ سیفٹی، جموں کشمیر پولیس نے مشترکہ کارروائی کے دوران 36کلوگرام ملاوٹی گھی اور 15کلوگرام شہد ضبط کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 12, 2026 at 5:30 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : عوامی صحت کے تحفظ اور غذائی ملاوٹ کے خلاف سخت کاروائی کے تحت محکمہ فوڈ سیفٹی، سرینگر، اور پولیس نے مشترکہ طور شہر کے اہم علاقوں میں چھاپے مارے، جس دوران ملاوٹی غذائی اشیاء اور مشتبہ ملاوٹ کا سامان ضبط کیا گیا۔ محکمہ فوڈ سیفٹی، سرینگر، کے اسسٹنٹ کمشنر یامین الحق نبی کی قیادت میں پولیس اسٹیشن قمر وادی کے تعاون سے قمرواری اور برتھنہ علاقوں میں مشترک کارروائیاں انجام دی گئیں۔
حکام نے کہا کہ مارکیٹ چیکنگ کے دوران ملاوٹی گھی اور شہد ضبط کیا گیا جو غلط طور پر ’’دیسی گھی‘‘ کے نام سے لیبل کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ملاوٹ کے لیے استعمال ہونے والے قابل اعتراض مادے بھی برآمد کئے گئے۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ چینی کے پیکٹس اور شہد بھی ضبط کیا گیا جو کہ مبنی طور پر ملاوٹ کے مقصد سے استعمال ہونا تھا۔ مجموعی طور پر 36 کلو گرام گھی اور 15 کلو گرام شہد ضبط کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نمونے لیبارٹری تجربے کے لیے روانہ کر دئے گئے ہیں، جبکہ برتھنہ علاقے میں ایک کمرہ بھی سیل کر دیا گیا جہاں مشتبہ ملاوٹی ذخیرہ پایا گیا۔
فوڈ سیفٹی محکمہ نے صارفین کو ہدایت دی ہے کہ وہ غذائی اشیاء صرف مستند اور قابل اعتماد کمپنیز سے ہی خریدیں، وہیں عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ملاوٹی مصنوعات کے خلاف ہوشیار رہیں اور کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر محکمہ کو دیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ’’یہ کاروائی شہریوں کو محفوظ، معیاری اور صحت بخش غذا فراہم کرنے کے لیے محکمہ کے عزم کی عکاس ہے،‘‘ وہیں انہوں نے مستقبل میں بھی اس طرح کی کاررائیوں کے جاری رہنے کا عندیہ دیا۔
