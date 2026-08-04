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اگر طالبات اسکولوں میں محفوظ نہیں تو تعلیم بے معنی، تعلیمی اداروں میں ہراسانی کے واقعات پر سکینہ ایتو کا سخت انتباہ
ایتو کا یہ بیان آر پی اسکول میں ایک طالبہ کےساتھ مبینہ ہراسانی کے حالیہ واقعے کے منظر عام پر آنے کے بعد سامنے آیا۔
Published : August 4, 2026 at 7:35 PM IST
سرینگر: (جاوید احمد ڈار) مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں آج جموں و کشمیر کی وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے تعلیمی اداروں میں طالبات کے ساتھ ہراسانی یا چھیڑ چھاڑ کے واقعات پر سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ایسے کسی بھی عمل کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کرے گی، خواہ ادارہ کتنا ہی بڑا اور معروف کیوں نہ ہو چاہے وہ سرکاری ہو یا پھر نجی۔
انہوں نے کہا، "اگر کسی طالبہ کو اپنے اسکول میں خود کو محفوظ محسوس نہیں ہوتا تو وہاں دی جانے والی تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ طالبات کے ساتھ ہراسانی یا چھیڑ چھاڑ کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کی جائے گی، چاہے اسکول کا نام کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ یہ عمل نہ سرکاری اداروں میں برداشت کیا جائے گا، نہ نجی اداروں میں، اور نہ ہی کسی ایسے ادارے میں جو کسی بھی محکمے کے تحت کام کرتا ہو۔ میں واضح طور پر خبردار کرتی ہوں کہ ایسے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔"
وزیر تعلیم کا یہ بیان آر پی اسکول میں ایک طالبہ کے ساتھ مبینہ ہراسانی کے حالیہ واقعے کے منظر عام پر آنے کے چند روز بعد سامنے آیا ہے، جس نے سوشل میڈیا پر شدید غم و غصے کو جنم دیا اور بڑی تعداد میں صارفین نے اس پر تشویش کا اظہار کیا۔ اس واقعے کے بعد شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات اور تعلیمی اداروں میں طلبہ و طالبات کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کا مطالبہ بھی کیا گیا۔
حکومت کے محفوظ تعلیمی ماحول فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے سکینہ ایتو نے کہا کہ ہر تعلیمی ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طلبہ و طالبات کے وقار اور تحفظ کو یقینی بنائے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جو بھی شخص قصوروار پایا گیا، اس کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔