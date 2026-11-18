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سرینگر: ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی کا شہرِ خاص سے مشترکہ عوامی رابطہ مہم کا آغاز
اکشے لبرو نے بتایا کہ منشیات کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے منشیات فروشوں کی 100 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی جائیدادیں ضبط کی گئیں۔
Published : November 18, 2026 at 8:00 PM IST
سرینگر: مرکز کے زیرِ انتظام جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں بدھ کے روز ڈپٹی کمشنر سرینگر اکشے لبرو نے ایس ایس پی سرینگر ڈاکٹر سندیپ چکرورتی کے ہمراہ ڈاؤن ٹاؤن (شہرِ خاص) میں پہلی مشترکہ عوامی رابطہ مہم کا انعقاد کیا، جس کا مقصد عوامی شکایات اور مسائل کو موقع پر ہی سننا تھا۔ تفصیلات کے مطابق میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر سرینگر نے کہا کہ معزز لیفٹیننٹ گورنر کی ہدایات پر مشترکہ عوامی رابطہ کیمپ منعقد کیے جا رہے ہیں، جہاں پولیس اور سول انتظامیہ کے افسران ڈی سی اور ایس ایس پی کی سطح پر عوام سے ملاقات کر کے ان کے مسائل سنتے ہیں۔
انہوں نے کہاکہ "ہم نے سوچا کہ اگر ضلع میں مشترکہ عوامی رابطہ کیمپ کا انعقاد کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کا آغاز ڈاؤن ٹاؤن، شہرِ خاص سے ہونا چاہیے۔ اسی سلسلے میں آج میں اور ایس ایس پی صاحب دونوں یہاں اکٹھے پہنچے ہیں۔" ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ شہرِ خاص کے مختلف علاقوں سے عوامی نمائندوں نے کیمپ میں شرکت کی اور کھل کر اپنے مسائل و شکایات پیش کیں۔ ان کے مطابق تمام مسائل کو باقاعدہ نوٹ کر لیا گیا ہے اور عوام کی جانب سے اٹھائے گئے ان مسائل پر ڈی سی اور ایس ایس پی کی سطح پر فوری طور پر کام شروع کیا جائے گا۔
منشیات فروشوں کے خلاف جاری مہم کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر سرینگر نے کہا کہ معزز لیفٹیننٹ گورنر کی قیادت میں منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے ایف آئی آر درج کی جا رہی ہیں، گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں، چالان پیش کیے جا رہے ہیں اور حراست میں لینے کی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ منشیات فروشوں کی جائیدادیں قانونی طور پر ضبط کی جا رہی ہیں۔
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ان کا کہنا تھا کہ "اس سلسلے میں ہم نے منشیات فروشوں کی 100 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی جائیدادیں قانونی طور پر ضبط کی ہیں۔" انہوں نے مزید بتایا کہ تقریباً 100 منشیات فروشوں کے ڈرائیونگ لائسنس بھی معطل کر دیے گئے ہیں۔