ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں ڈیلیمیٹیشن سے صرف بی جے پی اور اس کے اتحادیوں کو فائدہ پہنچایا گیا: وزیراعلیٰ عمر عبداللہ
عمرعبداللہ نے کہاکہ ’’ہم جانتے ہیں کہ ڈیلیمیٹیشن کس طرح کی گئی۔ اس کا مقصد بی جے پی اور انکے حامیوں کو فائدہ پہنچانا تھا۔‘‘
Published : May 8, 2026 at 4:00 PM IST
سرینگر : وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعہ کے روز الزام عائد کیا کہ جموں و کشمیر میں حلقہ بندی (ڈیلیمیٹیشن) کی پوری مشق اس انداز میں کی گئی جس کا فائدہ صرف بی جے پی اور اس کے اتحادیوں کو پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کو اس حلقہ بندی کی وجہ سے سیاسی نقصان اٹھانا پڑا اور اب وقت کے ساتھ اس کے اثرات واضح ہو رہے ہیں۔ سرینگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ ’’ہم جانتے ہیں کہ یہ ڈیلیمیٹیشن کس طرح کی گئی۔ اس کا مقصد صرف بی جے پی اور اس کے حامیوں کو فائدہ پہنچانا تھا۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے بی جے پی کی سیاسی نیت بے نقاب ہوتی ہے۔ انہوں نے مختلف ریاستوں میں پیش آنے والی سیاسی تبدیلیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مہاراشٹر میں ایکناتھ شندے کی بغاوت بھی بی جے پی کی پشت پناہی کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ ان کے مطابق جموں و کشمیر میں بھی بعض سیاسی قوتیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے بے چین ہیں۔
وزیراعلیٰ نے واضح طور پر کہا کہ نیشنل کانفرنس کے اندر کسی قسم کی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کہاکہ ’’نیشنل کانفرنس میں کوئی شندے نہیں ہے، ہمارے تمام اراکین اسمبلی پارٹی کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔‘‘ عمر عبداللہ نے یہ بھی کہا کہ جموں و کشمیر کو تاحال ریاستی درجہ واپس نہ ملنے کی وجہ سے کابینہ میں توسیع کا عمل رکا ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ’’یہ تاخیر کسی خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے ہے کہ ابھی تک ریاستی درجہ بحال نہیں کیا گیا۔‘‘
انہوں نے الزام لگایا کہ جب تک جموں و کشمیر میں بی جے پی کی حکومت قائم نہیں ہوتی، تب تک ریاستی درجہ بحال کرنے میں ٹال مٹول کی جاتی رہے گی۔ انہوں نے اپوزیشن جماعتوں پر ’’بلیک میل کی سیاست‘‘ کرنے کا الزام بھی عائد کیا۔ حکومت سازی کے آئینی طریقہ کار پر بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیا اور کہا کہ معلق اسمبلی کی صورت میں سب سے بڑی جماعت کو حکومت بنانے کی دعوت دی جانی چاہیے اور ایوان میں اکثریت ثابت کرنے کا موقع دینا چاہیے۔
یہ بھی پڑھیں: موسم پر بڑا اپ ڈیٹ، یوپی۔بہار میں موسلادھار بارش، دہلی-راجستھان میں آگ برسائے گا آسمان
انہوں نے سابق وزیراعظم اٹل بہاری واجپائی کی 13 روزہ حکومت کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اُس وقت بھی صدرِ ہند نے انہیں پہلے حکومت بنانے کی دعوت دی تھی اور بعد میں فلور ٹیسٹ کا موقع دیا گیا تھا۔ عمر عبداللہ نے کہاکہ ’’جب واجپائی مطلوبہ اکثریت ثابت نہ کر سکے تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا، یہی جمہوری روایت ہے۔‘‘ وزیراعلیٰ نے زور دے کر کہا کہ جمہوری عمل کو روکنے یا تاخیر کا شکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے اور جس جماعت کو حکومت بنانے کی دعوت دی جائے، اسے اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کرنے کا مکمل موقع ملنا چاہیے۔