سری نگر کی عدالت نے سیلاب سے متاثرہ خاندان کے مکان کی مسماری پر روک لگا دی
سری نگر کی عدالت نے کہا کہ درخواست گزاروں نے 2015 میں حکام سے دو منزلہ مکان کی تعمیر نو کی اجازت حاصل کی تھی۔
Published : March 20, 2026 at 11:49 AM IST
سری نگر: جموں و کشمیر کی ایک عدالت نے سری نگر میونسپل کارپوریشن (ایس ایم سی) کو جواہر نگر میں ایک مشترکہ خاندان کے ذریعہ تعمیر کردہ رہائشی مکان کو گرانے سے روک دیا ہے۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ کئی سالوں سے بار بار کی نمائندگی کے باوجود خاموش رہنے کے بعد افسران کارروائی نہیں کر سکتے۔
18 صفحات پر مشتمل فیصلے میں، فدا حسین نائیک، فرسٹ سول سب آرڈینیٹ جج اور میونسپل مجسٹریٹ سری نگر نے میونسپل کارپوریشن کو مدعی غلام نبی ڈار اور ان کے بھتیجے محمد ایوب ڈار (دونوں رہائشی اکھراج پورہ، جواہر نگر) کے ذریعہ تعمیر کردہ ڈھانچے میں کسی بھی طرح سے مداخلت کرنے سے روک دیا۔
2017 میں، مدعیان نے اپنے گھر کو مسمار کرنے اور ان کے قبضے میں کسی مداخلت کے خلاف تحفظ کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ انہوں نے سری نگر میونسپل کارپوریشن کے کمشنر، چیف انفورسمنٹ آفیسر، اور متعلقہ وارڈ آفیسر کو بطور جواب دہندہ لگایا تھا۔
یہ کیس 2014 کے تباہ کن سیلاب سے متعلق ہے، جس میں خاندان کے گھر کو نقصان پہنچا تھا اور وہ ناقابل رہائش بن گئی۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ، 2015 میں، درخواست گزاروں نے اپنے دو منزلہ مکان کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے حکام سے اجازت حاصل کی تھی، جس میں ایک اٹاری نمایاں تھی۔
تاہم، اپنے بڑے مشترکہ خاندان کے حجم کی وجہ سے، انہوں نے بعد میں ایک اضافی منزل کی تعمیر کی اجازت طلب کی۔ جب انہیں حکام کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو انہوں نے سمجھا کہ ان کی درخواست منظور کر لی گئی ہے اور تعمیر شروع کرنے کے لیے آگے بڑھے۔
انہوں نے اضافی تعمیرات کو باقاعدہ بنانے کے لیے ایک علیحدہ درخواست بھی جمع کرائی۔ تاہم، کسی بھی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے، ایس ایم سی کے اہلکاروں نے مبینہ طور پر مکان کو منہدم کرنے کی دھمکی دی، اس طرح آنے والے قانونی چیلنج کو جنم دیا۔
اس معاملے میں ایک اہم موڑ یہ تھا کہ میونسپل کارپوریشن کے افسران بار بار موقع ملنے کے باوجود تحریری بیان داخل کرنے میں ناکام رہے۔ نتیجتاً، 2018 میں، عدالت نے جواب داخل کرنے کے ان کے حق کو ختم کر دیا۔
جج نے نوٹ کیا کہ "دفاعی نے مدعی کے کیس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ثبوت ریکارڈ پر نہیں رکھا ہے۔"
اگرچہ دفاع نے گواہوں سے جرح کی، عدالت نے مشاہدہ کیا کہ "وہ ایسی کوئی چیز نکالنے سے قاصر تھے جو مدعی کے مقدمہ کے خلاف ہو۔"
زبانی اور دستاویزی شواہد کی بنیاد پر، عدالت نے قرار دیا کہ مدعی نے ابتدائی طور پر منظور شدہ منصوبے کے مطابق گھر کی تعمیر کی تھی۔ عدالت نے مزید مشاہدہ کیا کہ اضافی فلور نمائندگی جمع کرانے کے بعد اور حکام کی جانب سے کسی اعتراض کی عدم موجودگی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ جج نے نوٹ کیا کہ تعمیر "مدعا علیہان کے علم اور ان کی فعال مدد سے" کی گئی تھی۔
اہم بات یہ ہے کہ عدالت نے انتظامی بے عملی کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے مشاہدہ کیا کہ یہ صورتحال "صرف مدعا علیہان کی غلطی کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی جانب سے کوئی کارروائی کرنے میں ناکامی کی وجہ سے بھی پیدا ہوئی ہے۔"
کیس کی اجازت دیتے ہوئے عدالت نے درخواست گزاروں کے حق میں دائمی حکم امتناعی کا حکم دیا۔ عدالت نے ہدایت کی کہ مدعا علیہان کو "مدعی کی طرف سے کی گئی تعمیرات میں کسی بھی طرح سے مداخلت کرنے سے روکا جائے۔"
مزید برآں عدالت نے سری نگر میونسپل کارپوریشن کو ہدایت دی کہ وہ 60 دنوں کے اندر اضافی تعمیرات کو ریگولرائز کرنے کے بارے میں حتمی فیصلہ کرے۔
جج نے کہا کہ حکام کو اس معاملے پر "60 دنوں کے اندر، قواعد کے مطابق اور مذکورہ بالا نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے،" اور یہ بھی یقینی بنانا چاہیے کہ ڈھانچہ ماسٹر پلان کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔
عدالت نے مزید کہا کہ مدعیان کو تمام ضروری دستاویزات بشمول سائیٹ میپ جمع کرانے کی ہدایت کی تاکہ حکام حتمی فیصلہ کر سکیں۔