ETV Bharat / jammu-and-kashmir
1996 دہشت گردی کیس: سرینگر کی عدالت نے حزب المجاہدین چیف سید صلاح الدین اور تین دیگر کے خلاف اعلامیہ جاری کیا
عدالت نے آبزرویشن دی کہ وارنٹ گرفتاری کے اجراء اور پولیس اداروں کی بار بار کوششوں کے باوجود ملزمان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔
Published : June 11, 2026 at 10:10 AM IST
سرینگر: سرینگر میں نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) ایکٹ کے تحت نامزد ایک خصوصی عدالت نے بدھ کو حزب المجاہدین کے سربراہ سید صلاح الدین اور تین دیگر ملزمان کے خلاف 1996 میں درج دہشت گردی سے متعلق مقدمے کے سلسلے میں ایک اعلامیہ جاری کرتے ہوئے انہیں 14 جولائی 2026 تک عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔
یہ حکم ایڈیشنل سیشن جج (TADA/POTA) اور این آئی اے ایکٹ کے تحت نامزد خصوصی جج منجیت رائے نے دیا، جب عدالت نے پایا کہ ملزم مفرور ہے اور جان بوجھ کر گرفتاری سے بچ رہا ہے۔
عدالتی ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ اعلامیہ کی کارروائی فوجداری متفرق درخواست نمبر 169/2026 میں شروع کی گئی تھی جو پولیس اسٹیشن سی آئی کے سرینگر میں درج ایف آئی آر نمبر 05/1996 کے سامنے آنے کے بعد ہوئی تھی۔ اعلامیہ حکم نامہ جاری ہونے کے بعد کیس بدھ کو نمٹا دیا گیا۔
یہ اعلامیہ بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا( بی این ایس ایس) 2023 کی دفعہ 84 کے تحت بڈگام ضلع کے سوئی بگ کے رہائشی محمد یوسف شاہ عرف سید صلاح الدین ولد غلام رسول شاہ، اننت ناگ ضلع کے سری گفوارہ کے رہائشی غلام نبی خان عرف عامر خان، بانڈی پورہ ضلع کے ملنگم کا شیر محمد عرف بہادر عرف ریاض اور ناصر یوسف قادری، اصل میں سرینگر کے حبہ کدل سے ہیں اور اس وقت بمنہ میں مقیم ہیں۔
استغاثہ کے مطابق صلاح الدین ممنوعہ دہشت گرد تنظیم حزب المجاہدین کا سربراہ ہے جبکہ دیگر ملزمان مبینہ طور پر مختلف حیثیتوں میں اس تنظیم سے وابستہ ہیں۔
عدالت نے آبزرویشن دی کہ وارنٹ گرفتاری کے اجراء اور پولیس اداروں کی بار بار کوششوں کے باوجود ملزمان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔
عدالت نے اعلامیہ کارروائی کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ، "ملزمان افراد مفرور ہیں اور وارنٹ پر عملدرآمد سے بچنے کے لیے اپنے ٹھکانے چھپا رہے ہیں۔"
استغاثہ کے مطابق، یہ مقدمہ اپریل 1996 کا ہے جب کرمنل انوسٹی گیشن ڈپارٹمنٹ کے سی آئی کے سرینگر یونٹ کو یہ اطلاع ملی تھی کہ پاکستانی خفیہ ایجنسیاں کشمیری نوجوانوں کو عسکریت پسند تنظیموں میں شامل ہونے اور سرحد کے پار ہتھیاروں کی تربیت حاصل کرنے کی ترغیب دے رہی ہیں۔
تفتیش کاروں نے الزام لگایا کہ صلاح الدین ان لوگوں میں شامل تھا جو دہشت گردی سے منسلک تقریروں اور دیگر سرگرمیوں کے ذریعے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرتا تھا۔
ملزمان کو غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ، سابقہ رنبیر پینل کوڈ (آر پی سی) اور ای اینڈ آئی ایم سی او سے متعلقہ قوانین کے تحت الزامات کا سامنا ہے۔ عدالتی ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ ایف آئی آر میں یو اے پی اے کی دفعہ 13 کے ساتھ آر پی سی کی دفعہ 121، 121 اے، 153 اے اور 153 بی بھی شامل ہے۔
کارروائی کے دوران استغاثہ نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان کے خلاف جاری کیے گئے وارنٹ پر برسوں سے عمل درآمد نہیں ہوا۔ پولیس حکام، فیلڈ عہدیداروں اور مقامی عہدیداروں کی جانب سے پیش کی گئی رپورٹس میں بتایا گیا کہ ملزمان مفرور تھے اور ان کا ٹھکانہ معلوم نہیں تھا۔
عدالت کے سامنے رکھے گئے مواد کی جانچ کرنے کے بعد، عدالت نے کہا کہ بی این ایس ایس کی دفعہ 84 کے تحت اعلامیہ جاری کرنے کے قانونی تقاضے پورے ہو چکے ہیں۔
عدالت نے چاروں ملزمان کو 14 جولائی 2026 کو یا اس سے پہلے پیش ہونے کی ہدایت کی۔ اس نے یہ بھی حکم دیا کہ اعلان کو شائع کیا جائے اور قانون کے تحت طے شدہ طریقہ کار کے مطابق کام کیا جائے۔
صلاح الدین یونائیٹڈ جہاد کونسل کا سربراہ بھی ہے، جو جموں و کشمیر میں سرگرم کئی دہشت گرد تنظیموں کا ایک امبریلا گروپ ہے۔ اسے امریکہ نے عالمی دہشت گرد کے طور پر نامزد کیا ہے اور غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ کے تحت اسے انفرادی دہشت گرد کے طور پر درج کیا گیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: