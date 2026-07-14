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'وارنٹ پر عمل نہ کرنے کا پولیس افسر کو اختیار نہیں': ایس ایس پی سرینگر کے خلاف 'سو موٹو' کارروائی
عدالت نے متعدد مقدمات میں عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر ایس ایس پی سرینگر سے وضاحت طلب کی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 14, 2026 at 5:28 PM IST
سرینگر: کشمیر کی ایک مقامی عدالت نے سرینگر کے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) ڈاکٹر جی وی سندیپ چکرورتی کے خلاف ازخود فوجداری کارروائی (Suo Motu Criminal Proceedings) شروع کر دی ہے۔ عدالت نے ابتدائی طور پر قرار دیا ہے کہ انہوں نے کئی مقدمات میں عدالت کی جانب سے جاری وارنٹ پر عمل نہیں کیا، جس سے جموں و کشمیر پولیس ایکٹ کے تحت ان کی قانونی ذمہ داری کی خلاف ورزی ہوئی۔
6 جولائی کو آٹھ صفحات پر مشتمل ایک حکم نامے میں سٹی جج/جوڈیشل مجسٹریٹ فرسٹ کلاس (جے ایم آئی سی) سرینگر ترون مہاجن نے بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا (بی این ایس ایس)، 2023 کی دفعہ 210(1)(c) کے تحت ازخود مقدمہ درج کیا۔ عدالت نے کہا کہ پولیس ایکٹ کی دفعہ 24 کے تحت مبینہ جرم، جو دفعہ 29 کے تحت قابل سزا ہے، کا ابتدائی طور پر معاملہ بنتا ہے۔
یہ کارروائی غلام محمد راتھر بنام اعجاز احمد لون نامی نجی شکایت سے متعلق مقدمے میں بار بار جاری کیے گئے گرفتاری وارنٹ پر عمل نہ ہونے کے بعد شروع ہوئی۔ اس مقدمے میں عدالت پہلے ہی بار بار عدالتی احکامات پر عمل نہ ہونے کے باعث پولیس اسٹیشن بانڈی پورہ کے ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کا حکم دے چکی تھی۔
عدالت نے کہا کہ بانڈی پورہ ضلع کے پولیس افسران کی جانب سے مسلسل عدم تعمیل کے بعد، اس نے بی این ایس ایس کی دفعہ 81 کے تحت سرینگر کے ایس ایس پی کو خصوصی طور پر وارنٹ پر عمل کرانے کی ذمہ داری سونپی تھی تاکہ عدالت کے دائرۂ اختیار سے باہر بھی حکم پر عمل ہو سکے۔ اس کے باوجود نہ وارنٹ پر عمل ہوا اور نہ ہی عدالت میں کوئی رپورٹ پیش کی گئی۔
عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ اس ناکامی کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ عدالت نے کہا: "بانڈی پورہ کے ایس ایچ او کے خلاف وارنٹ پر عمل نہ ہونے کی صرف دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو وہ لاپتہ تھے یا مفرور۔" چونکہ پولیس کی جانب سے ایسی کوئی وضاحت کبھی پیش نہیں کی گئی، اس لیے عدالت نے ریکارڈ پر درج کیا کہ اس کے پاس یہ ماننے کی پوری وجہ موجود ہے کہ سرینگر اور بانڈی پورہ کے دونوں ضلعی پولیس سربراہوں نے جان بوجھ کر اور دانستہ طور پر قانونی طور پر سونپے گئے وارنٹ پر عمل نہیں کیا اور وہ خود انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ عدالت نے مزید کہا کہ دونوں افسران نے بانڈی پورہ کے ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے اپنے ساتھی افسر کو تحفظ فراہم کیا۔
جج نے کہا کہ مبینہ نافرمانی صرف ایک مقدمے تک محدود نہیں ہے۔ عدالت نے دو دیگر زیر سماعت مقدمات، ایم/ایس موٹر لینڈ بنام عبد الحمید ڈار اور ہلال احمد بٹ بنام اعجاز احمد شیخ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سرینگر کے ایس ایس پی نے سرکاری ذرائع سے وارنٹ موصول ہونے کے باوجود پلوامہ اور کپوارہ کے پولیس افسران کے خلاف جاری وارنٹ پر بھی عمل نہیں کیا۔
عدالت نے افسر کو یاد دلایا کہ جب ایک بار وارنٹ کسی پولیس افسر کے سپرد کر دیا جائے تو اسے نظر انداز کرنے کا کوئی قانونی اختیار نہیں ہوتا۔ عدالت نے کہا کہ ڈاکٹر جی وی سندیپ چکرورتی، ایس ایس پی سرینگر، کو یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ عدالت کی جانب سے قانونی طور پر سونپے گئے وارنٹ کو روک کر رکھنے یا اس پر عمل نہ کرنے کا انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں۔ قانون کے مطابق ان کے پاس وارنٹ پر عمل کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں، کیونکہ ہر پولیس افسر کی قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ عدالت کے جاری کردہ وارنٹ پر فوری عمل کرے۔
عدالت نے اپنے حکم میں جموں و کشمیر پولیس ایکٹ کی دفعات 24 اور 29 کا بھی حوالہ دیا اور واضح کیا کہ ہر پولیس افسر قانوناً پابند ہے کہ وہ مجاز اتھارٹی کی جانب سے جاری تمام قانونی احکامات اور وارنٹ پر فوری عمل کرے، جبکہ جان بوجھ کر فرائض سے غفلت برتنا قابل سزا جرم ہے۔
پولیس کے کام کرنے کے انداز پر کورٹ کا تبصرہ
حکم میں کہا گیا کہ موجودہ صورتحال سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرینگر اور بانڈی پورہ اضلاع کا پورا پولیس نظام ناکام ہو چکا ہے۔ عدالت نے مزید کہا کہ عدالتی احکامات پر مسلسل عمل نہ ہونے کے بعد پولیس حکام نے تمام حدیں پار کر دی ہیں۔
اپنے سخت ترین مشاہدات میں عدالت نے کہا کہ سرینگر کے ایس ایس پی کو عدالت کے جاری کردہ وارنٹ روک کر رکھنے کی عادت ہے۔ عدالت کے مطابق انہوں نے ایک نہیں بلکہ تین مرتبہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی، جس سے عدالت کے اختیار کو کمزور کیا گیا۔
ان مشاہدات کی بنیاد پر عدالت نے قرار دیا کہ ابتدائی طور پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایس ایس پی سرینگر نے پولیس ایکٹ 1961 کی دفعہ 24 کے تحت جرم کیا ہے، جو دفعہ 29 کے تحت قابل سزا ہے۔
اسی بنیاد پر عدالت نے بی این ایس ایس کی دفعہ 210(1)(c) کے تحت ازخود عدالتی نوٹس لیتے ہوئے ڈاکٹر جی وی سندیپ چکرورتی، آئی پی ایس، سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سرینگر، کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔
چونکہ کارروائی ایک سرکاری افسر سے متعلق ہے، اس لیے عدالت نے فوری طور پر مقدمے کا باضابطہ نوٹس نہیں لیا۔ اس کے بجائے بی این ایس ایس کی دفعہ 223(2) کے تحت ایس ایس پی کو قبل از نوٹس وضاحتی نوٹس جاری کیا گیا اور ان سے تحریری جواب طلب کیا گیا کہ وارنٹ پر عمل نہ ہونے کی وجوہات کیا تھیں۔
عدالت نے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس یا انسپکٹر جنرل آف پولیس کشمیر کو بھی اگلی سماعت سے پہلے حقائق پر مبنی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ ساتھ ہی شکایت اور اس سے منسلک تمام دستاویزات کی نقول سرکاری ذرائع سے ایس ایس پی اور متعلقہ سینئر پولیس افسر کو فراہم کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔
اس مقدمے کی اگلی سماعت 16 جولائی 2026 کو مقرر کی گئی ہے۔
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