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سرینگر کی عدالت نے خاتون کے قتل کے جرم میں شوہر، ساس اور جیٹھ کو عمر قید کی سزا سنا دی
سرینگر کی عدالت نے سال 2022 میں خاتون کو بے دردی سے قتل کرنے کے جرم میں شوہر اور سسرال والوں کو عمر قید سنائی۔
By PTI
Published : October 17, 2026 at 3:19 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی ایک مقامی عدالت نے سال 2022 میں پیش آئے ایک ہولناک قتل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے مقتولہ کے شوہر، ساس اور جیٹھ کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ پولیس ترجمان کے مطابق، ایڈیشنل سیشن جج سرینگر کی عدالت نے مسمات تسلیمہ کے قتل کا جرم ثابت ہونے پر تینوں ملزمان کو سخت سزا کا حکم دیا۔
عمر قید پانے والے قصورواروں میں مقتولہ کا شوہر شاہنواز احمد ڈار، ساس حفیظہ بیگم اور جیٹھ پرویز احمد ڈار عرف بلال شامل ہیں۔ یہ معاملہ جون 2022 میں سرینگر کے علاقے بیمینہ میں پیش آیا تھا، جہاں تسلیمہ کو ان کے سسرال میں مردہ پایا گیا تھا۔ تفتیش اور پوسٹ مارٹم رپورٹ سے یہ انکشاف ہوا تھا کہ مقتولہ کو گلا گھونٹ کر بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ استغاثہ کے مطابق، شادی کے نو سال بعد بھی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے سسرال والے انہیں مسلسل ذہنی اور جسمانی طور پر ہراساں کر رہے تھے۔
واقعے کے بعد سرینگر کے تھانہ بٹامالو میں تعزیرات ہند (IPC) کی دفعات 498-A، 302، 120-B اور 201 کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی۔ پولیس کی جامع تفتیش اور مضبوط واقعاتی و طبی شواہد کی بدولت عدالت نے ملزمان کو دفعہ 302 (قتل) اور 120-B (مجرمانہ سازش) کے تحت قصوروار پایا۔ عدالت نے عمر قید کے ساتھ ساتھ تینوں قصورواروں پر پچاس پچاس ہزار روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ فیصلے کے فوراً بعد ساس حفیظہ بیگم، جو پہلے ضمانت پر رہا تھیں، کو دوبارہ حراست میں لے کر سینٹرل جیل سرینگر منتقل کر دیا گیا ہے، جب کہ کیس میں نامزد دو دیگر خواتین کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا گیا۔ (ایجنسی ان پٹ مع مشمولات)
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