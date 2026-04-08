دس سال بعد سرینگر کورٹ نے پتھراؤ کیس کے پانچوں ملزمان کو کیا بری
عدالت نے کہا کہ استغاثہ ٹھوس ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا اور واحد گواہ کی کمزور گواہی پر سزا دینا ممکن نہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 8, 2026 at 5:34 PM IST
سرینگر: سرینگر کی ایک مقامی عدالت نے 2016 کے ہنگاموں کے دوران پتھراؤ کے ایک کیس میں گرفتار پانچ افراد کو بری کر دیا ہے۔ عدالت نے مشاہدہ کیا کہ "استغاثہ الزامات کو شک سے بالاتر ثابت کرنے میں ناکام رہا۔" یہ فیصلہ ایف آئی آر درج ہونے کے تقریباً ایک دہائی بعد سنایا گیا۔ یہ معاملہ جولائی 2016 کے اُن ہنگاموں سے جڑا ہے جو وادی کشمیر میں حزب کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد پھوٹ پڑے تھے۔
'ریاست جموں و کشمیر بنام فاروق احمد بنگو و دیگر' کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے اسپیشل موبائل مجسٹریٹ PT&EAT سرینگر مسرت جبین نے کہا کہ ملزمان کو مجرم قرار دینا "مکمل طور پر غیر محفوظ" ہے۔
یہ کیس ایف آئی آر نمبر 124/2016 کے تحت پولیس اسٹیشن نگین، سرینگر میں درج کیا گیا تھا، جس میں ملزمان کے خلاف رنبیر پینل کوڈ (RPC) کی دفعات 147، 148، 336، 332 اور 427 شامل کی گئی تھیں۔
عدالتی ریکارڈ کے مطابق ملزمان کی شناخت سرینگر کے حبک اور ملحقہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے فاروق احمد بنگو، سمیر احمد بٹ، عاقب یوسف صوفی، محمد سلیم بٹ عرف راجہ بٹ، اور محمد اشرف بٹ عرف نکّہ بہاری کے طور پر ہوئی ہے۔
استغاثہ کے مطابق یہ واقعہ 12 جولائی 2016 کو پیش آیا جب پولیس اور ایس پی آفس حضرت بل کے اہلکار ڈل جھیل کے کنارے واقع فوشور روڈ پر ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ لاٹھیوں سے لیس ایک ہجوم اچانک آیا اور پتھراؤ شروع کر دیا، جس سے کچھ اہلکار زخمی ہوئے اور پولیس کو جوابی کارروائی اور آنسو گیس کا استعمال کرنا پڑا۔ بعد میں پانچوں ملزمان کو ان کے گھروں سے گرفتار کیا گیا۔
عدالت نے نوٹ کیا کہ اگرچہ سات گواہ نامزد تھے، لیکن استغاثہ نے صرف ایک گواہ، سلیکشن گریڈ کانسٹیبل محمد عمران کو پیش کیا۔ تفتیشی افسر، زخمی پولیس اہلکاروں یا دیگر گواہوں کو پیش نہیں کیا گیا، جس سے کیس کمزور ہو گیا۔
چھ صفحات پر مشتمل فیصلے میں جج نے کہا کہ اہم گواہوں کو پیش نہ کرنا استغاثہ کے کیس کو "شدید نقصان" پہنچاتا ہے۔ واحد گواہ نے بتایا کہ 30 سے 35 افراد کا ہجوم آیا اور پتھراؤ کیا، لیکن جرح کے دوران اس نے تسلیم کیا کہ اس نے ملزمان کو پہلی بار موقع پر اور بعد میں تھانے میں دیکھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اسے معلوم نہیں کہ پتھر کہاں سے آئے اور فوشور روڈ کے قریب کوئی پولیس اسٹیشن یا چوکی موجود نہیں تھی، جس سے استغاثہ کے بیان پر مزید شک پیدا ہوا۔
عدالت نے شناخت کے عمل پر بھی سوال اٹھایا اور کہا کہ ملزمان کو گھروں سے اٹھایا گیا جبکہ کوئی آزاد گواہی یا شناختی پریڈ نہیں کرائی گئی۔ عدالت نے کہا کہ استغاثہ کا کیس صرف ایک غیر مستحکم گواہی پر مبنی ہے اور اتنے طویل عرصے کے بعد صرف اسی بنیاد پر سزا دینا محفوظ نہیں۔
جج نے کہا، "اس کمزور اور نامکمل ثبوت کی بنیاد پر ملزمان کو مجرم قرار دینا محفوظ نہیں ہے۔" تقریباً دس سال بعد کیس کا اختتام کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ استغاثہ الزامات ثابت کرنے میں "بری طرح ناکام" رہا اور پانچوں ملزمان کو بری کرنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی ان کے ضمانتی بانڈ ختم کر دیے گئے اور اگر کوئی ضبط شدہ سامان موجود ہے تو تصدیق کے بعد اصل مالک کو واپس کرنے کی ہدایت دی گئی۔
یہ بھی پڑھیں: