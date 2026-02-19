ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر، چیک چوری اور جعلسازی کیس ثابت نہ ہو سکا، عدالت نے ملزم کو کیا بری
استغاثہ ٹھوس شواہد اور ثبوت پیش نہ کر سکا اور تقریبا بارہ سالہ قانونی طوالت کے بعد بالآخر کورٹ نے ملزم کو بری کر دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 19, 2026 at 3:02 PM IST
سرینگر: تقریباً بارہ برس قبل کرنٹ نیوز سروس (سی این ایس) کے بینک اکاؤنٹ سے دو چیک مبینہ طور پر چوری کرکے انہیں کیش کرنے کے مقدمے میں سرینگر کی ایک عدالت نے اکلوتے ملزم کو بری کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ ’’استغاثہ، الزامات کو شک سے بالاتر ثابت کرنے میں ناکام رہا۔‘‘
فرسٹ ایڈیشنل سیشنز جج، سرینگر، انجم آرا کی عدالت نے 40 صفحات پر مشتمل اپنے فیصلے میں کہا کہ ’’استغاثہ، چیکوں کی چوری، دستخطوں کی جعلسازی یا مبینہ رقم کی قانونی برآمدگی ثابت نہیں کر سکا۔‘‘
مقدمہ 7 جون 2014 کو سی این ایس کے منیجر شوکت احمد دھوبی کی تحریری شکایت پر درج کیا گیا تھا، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ جموں و کشمیر بینک کی امیرا کدل شاخ میں ادارے کے اکاؤنٹ سے دو چیکوں کے ذریعے بغیر اجازت 49،49 ہزار روپے نکلوائے گئے۔ اکاؤنٹ چیف ایڈیٹر عبدالرشید راہی کے نام تھا، جنہیں جموں میں قیام کے دوران رقم نکلنے کے ایس ایم ایس موصول ہوئے۔
پولیس نے ابتدا میں رنبیر پینل کوڈ کی دفعات 420 اور 380 کے تحت مقدمہ درج کیا اور بعد ازاں تحقیقات کے دوران دفعات 467، 468، 471 اور 201 بھی شامل کیں۔
ملزم شفیق الرحمن وانی ساکن سالیہ، اننت ناگ، اُس وقت سی این ایس کے چیف ایڈیٹر کے پرسنل سکیورٹی آفیسر (پی ایس او) کے طور پر تعینات تھا۔ استغاثہ کے مطابق ملزم نے گاڑی میں موجود چیک بک سے چیک چرا کر جعلی دستخط کرکے اپنے کم عمر فرزند کے ذریعے بینک سے رقم نکلوا لی۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ ملزم کے انکشاف پر 98 ہزار میں سے 80 ہزار روپے برآمد کیے گئے جبکہ باقی رقم خرچ ہو چکی تھی۔
مقدمہ مارچ 2016 میں سیشن عدالت منتقل ہوا اور اگست 2017 میں فرد جرم عائد کیا گیا۔ ملزم نے الزامات سے انکار کرتے ہوئے ٹرائل کا سامنا کیا، جس دوران تقریباً نو برس میں استغاثہ کے بارہ گواہوں کے بیانات قلمبند کیے گئے۔
استغاثہ نے کال ڈیٹیل ریکارڈ اور بینک کی سی سی ٹی وی فوٹیج کو اہم ثبوت قرار دیا، تاہم عدالت نے کہا کہ ان الیکٹرانک شواہد کے ساتھ بھارتی قانون شہادت کی دفعہ 65 بی کے تحت لازمی سرٹیفکیٹ پیش نہیں کی گئی جس کے بغیر یہ شواہد قابل قبول نہیں۔
عدالت نے قرار دیا کہ تحقیقاتی افسر نے بھی جرح کے دوران اعتراف کیا کہ نہ کال ریکارڈ اور نہ سی سی ٹی وی کے لیے مذکورہ سرٹیفکیٹ حاصل کیے گئے۔ جج نے واضح کیا کہ یہ محض تکنیکی خامی نہیں بلکہ شواہد کی قانونی حیثیت کی بنیادی شرط ہے، اس لیے الیکٹرانک مواد کو نظرانداز کیا گیا۔
استغاثہ نے ملزم کے مبینہ انکشافی بیان اور سی این ایس دفتر کی لائبریری سے 80 ہزار روپے کی برآمدگی پر بھی انحصار کیا، مگر ایک اہم گواہ جاوید احمد بٹ نے عدالت میں بیان دیا کہ اس نے رقم نہیں دیکھی اور صرف کاغذات پر دستخط کرنے کو کہا گیا تھا۔
عدالت نے نشاندہی کی کہ برآمد شدہ کرنسی نوٹوں کے سیریل نمبر درج نہیں کیے گئے اور نہ ہی کوئی باضابطہ فہرست تیار کی گئی، جو برآمدگی کی صداقت یقینی بنانے کے لیے لازمی تقاضا تھا۔ اس کو سنگین تفتیشی خامی قرار دیا گیا۔
تحقیقات کے دوران ملزم کے نمونہ دستخط فارنسک لیبارٹری بھیجے گئے تھے اور ماہر نے مماثلت کی رائے دی، تاہم نمونے لینے والے نائب تحصیلدار عدالت میں ملزم کی شناخت نہ کر سکے اور دستاویز پر کوئی شناختی نشان بھی موجود نہیں تھا، جس سے اس ثبوت کی بنیاد بھی مشکوک ہو گئی۔
یہ بھی تسلیم شدہ حقیقت تھی کہ چیک ایک کمسن لڑکے نے بینک میں پیش کیے، جو ملزم کا بیٹا بتایا گیا، مگر نہ اسے ملزم بنایا گیا اور نہ بطور گواہ پیش کیا گیا۔ تحقیقاتی افسر نے بھی اعتراف کیا کہ ملزم نے خود بینک میں چیک کیش نہیں کیے۔ عدالت نے کہا کہ استغاثہ کا پورا مقدمہ قرائن پر مبنی تھا مگر حالات و شواہد کی کڑی مکمل ثابت نہیں ہو سکی۔
تمام شواہد کا جائزہ لینے کے بعد عدالت نے قرار دیا کہ استغاثہ چیک چوری، جعلسازی یا رقم کی برآمدگی کو معقول شک سے بالاتر ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ ملزم نے دفعہ 342 سی آر پی سی کے تحت اپنے بیان میں تمام الزامات مسترد کرتے ہوئے خود کو ذاتی دشمنی کا شکار قرار دیا تھا۔
عدالت نے الیکٹرانک شواہد کی ناقابل قبولیت، مشکوک برآمدگی، تفتیشی نقائص اور کمزور فارنسک بنیادوں کو مجموعی طور پر معقول شک قرار دیتے ہوئے شفیق الرحمن وانی کو آر پی سی کی دفعات 380، 420، 467، 468، 471 اور 201 کے تحت تمام الزامات سے بری کر دیا۔
یہ بھی پڑھیں: