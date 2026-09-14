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سرینگر آئندہ دو برسوں میں ملک کے تین صاف ترین شہروں میں شامل ہوسکتاہے، سیکرٹری ہاوسنگ
مندیپ کور نےکہا کہ سرینگر میونسپل کارپوریشن میں تقریباً 3 سے 4 ہزار صفائی کارکن ہیں جبکہ شہری آبادی تقریباً 16 سے 17 لاکھ ہے۔
Published : September 14, 2026 at 10:03 PM IST
سرینگر :(پرویز الدین) ہاوسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ محکمے کی کمشنر سیکرٹری مندیپ کور نے سرینگر کو صاف ستھرا رکھنے اور کچرے کے بہتر انتظام کے لیے عوامی شمولیت میں اضافے پر زور دیا ہے اور امید کا اظہار کیا کہ بہتر ویسٹ ہروسیسنگ نظام کے زریعے سرینگر آئندہ دو برسوں میں ملک کے تین صاف شہروں میں جگہ بنا سکتا ہے۔
صفائی سے متعلق ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے مندیپ کور نے کہا کہ صفائی کے حوالے سے جتنی بھی بات کی جائے جب تک ہر فرد اپنے گھر سے اس عمل کا آغاز نہیں کرتا ہے صورتحال میں خاطر خواہ تبدیلی ممکن نہیں ہے۔انہوں نے کہا لہ حکومت بنیادی ڈھانچے، گاڑیوں اور کچرے کی پروسیسنگ کی سہولیات پر ہزاروں کروڑ روپے خرچ کر سکتی ہے تاہم جب تک لوگون کی عادات تبدیل نہیں ہوتی اور وہ اپنے گھروں اور اردگرد کے ماحول کو صاف رکھنے کی ذمہ داری خود قبول نہیں کرتے یہ سرمایہ کافی مطلوب نتائج نہیں دے سکتی ۔
مندیپ کور نے کہا کہ سرینگر میونسپل کارپوریشن میں تقریباً 3 سے 4 ہزار صفائی کارکن ہیں جبکہ شہری آبادی تقریباً 16 سے 17 لاکھ ہے۔ انہوں نے کہ اتنی کم تعداد میں صفائی کارکن پورے شہر کے ہر فرد کو صفائی برقرار رکھنے پر مجبور نہیں کرسکتے۔اس لیے شہریوں کو صرف میونسپل کارپوریشن کے صفائی ورکرز پر انحصار نہیں کرنا چاہئے۔
انہوں نے پلاسٹک کے استعمال میں کمی گھروں میں کموسٹنگ کو فروغ دینے اور اسکولوں اور گھروں میں 'سوچتھاوارئرز' تیار کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا تاکہ کچرے اور آلودگی کے خلاف موثر اقدامات کئے جاسکیں۔انہوں نے مزید کہا کہ سیاحوں کو یہ نہیں کہنا چائیے کک جموں وکشمیر خوبصوت تو لے لیکن گندا ہے۔ان کے مطابق قدرتی خوبصورتی کے ساتھ صفائی بھی انتہائی ضروری ہے۔
سرینگر کی صفائی کی درجہ بندی کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کچرےکی وصولی کا نظام موثر طریقے سے کام کر رہا ہے تاہم کچرے کی پروسینسگ ایک بڑا چلینج رہا ہے۔ ایسے میں اب اس مسلے کا حل نکلا گیا ہے اور کچرے کی پروسینگ شروع ہو چکی ہے۔ ان کے مطابق یہ منصوبہ پہلے ہی تیار کیا گیا تھا تاہم اس پر عمل درآمد تاخیر ہوئی ۔