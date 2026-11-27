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ایس آئی امتحان ملتوی کرنے کی درخواست ٹریبونل نے کی مسترد، 29 نومبر کو ہی ہوگا ٹیسٹ
درخواست گزاروں نے امتحانی شفافیت پر سوالات اٹھائے تھے، تاہم ٹریبونل نے بورڈ کے حفاظتی اقدامات کا جائزہ لینے کے بعد درخواست مسترد کردی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 27, 2026 at 6:24 PM IST
سرینگر: سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل (CAT) کے سرینگر بینچ نے جموں و کشمیر پولیس میں سب انسپکٹر (SI) کی بھرتی کے لیے 29 نومبر کو ہونے والے امتحان کو ملتوی کرنے سے انکار کردیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد بھرتی کا عمل طے شدہ شیڈول کے مطابق جاری رہے گا۔
جموں و کشمیر سروسز سلیکشن بورڈ (JKSSB) نے جمعہ کو بتایا کہ محکمہ داخلہ میں سب انسپکٹر کی آسامیوں کے لیے او ایم آر (OMR) پر مبنی تحریری امتحان اتوار کو دوپہر ایک بجے سے تین بجے تک منعقد ہوگا۔
ٹریبونل نے یہ فیصلہ درخواست گزاروں کے ایک گروپ کی جانب سے دائر عرضی پر سماعت کے بعد سنایا۔ درخواست گزاروں نے اوریجنل اپلیکیشن (O.A. No. 1326/2026) نمبر 1326/2026 کے تحت بلال احمد خواجہ و دیگر بنام یونین ٹیریٹری آف جموں و کشمیر و دیگر کے عنوان سے عرضی دائر کی تھی۔
انہوں نے عبوری حکم جاری کرکے سب انسپکٹر کے امتحان کو ملتوی کرنے اور فائنانس اکاؤنٹس اسسٹنٹ (FAA) کی آسامیوں کے لیے بھرتی کا مزید عمل روکنے کی درخواست کی تھی۔ ایف اے اے کا امتحان 15 نومبر کو منعقد ہوا تھا۔
سی اے ٹی کا جواب
درخواست گزاروں نے امتحانی عمل کی منصفانہ حیثیت، شفافیت اور ساکھ پر سوالات اٹھائے تھے۔ اس کے جواب میں جموں و کشمیر سروسز سلیکشن بورڈ نے ٹریبونل کے سامنے حکومت کی جانب سے پہلے سے نافذ پروٹوکول، معیاری طریقہ کار (SOPs) اور امتحانات کے کنٹرولر کی جانب سے سب انسپکٹر امتحان کو منصفانہ طریقے سے منعقد کرنے کے لیے متعارف کرائے گئے اضافی حفاظتی اقدامات کی تفصیلات پیش کیں۔
بورڈ کی جانب سے پیش کیے گئے ان انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد ٹریبونل نے عبوری راحت دینے سے انکار کردیا۔ اس نے ایف اے اے کی بھرتی کے عمل پر روک لگانے اور 29 نومبر کو ہونے والے سب انسپکٹر امتحان کو ملتوی کرنے کی درخواستیں بھی مسترد کر دیں۔
دریں اثنا، سروسز سلیکشن بورڈ نے امتحان کی تیاریاں تیز کردی ہیں۔ جمعہ کو بورڈ نے جموں ضلع کے 3 ہزار سے زائد امتحانی نگرانوں اور معاون عملے کے لیے جموں کے کنونشن سینٹر میں تربیتی پروگرام منعقد کیا۔ اس تربیتی پروگرام کی صدارت بورڈ کے ارکان راکیش کمار بڈیال اور سدھیر بالی نے کی، جو جموں ضلع کے لیے کوآرڈینیٹر بھی ہیں۔
پروگرام میں شرکاء کو امتحانی ذمہ داریوں، معیاری طریقہ کار، امیدواروں کی شناخت اور ایڈمٹ کارڈ کی جانچ، تلاشی لینے، نشستوں کے انتظامات اور نقل و دیگر غیر منصفانہ طریقوں کو روکنے کے اقدامات کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی گئی۔
بورڈ نے امتحانی مواد کی رازداری برقرار رکھنے، مقررہ وقت کی پابندی کرنے اور امتحانی مراکز کے سپرنٹنڈنٹس، نگرانوں اور معاون عملے کے درمیان بہتر تال میل یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
جے کے ایس ایس بی نے کہا کہ تمام متعلقہ عملے کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ پوری طرح چوکس رہیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام امیدواروں کے ساتھ یکساں اور منصفانہ سلوک کیا جائے۔
بورڈ نے ایک بار پھر شفاف، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ امتحان منعقد کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس نے امیدواروں کو مشورہ دیا کہ وہ صرف بورڈ کی سرکاری ویب سائٹ پر جاری ہونے والی معلومات پر بھروسہ کریں اور افواہوں یا گمراہ کن دعوؤں کو نظر انداز کریں۔
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